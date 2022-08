Técnico del Deportivo Pasto de Colombia corta los rumores y confirma el futuro del hondureño Rubilio Castillo

“La noticia no sé de dónde salió, él está entrenando, inclusive acabamos de terminar el entrenamiento. Estamos esperando que se abran las inscripciones porque Rubilio por documentación no quedó habilitado y por lo de la sanción que tuvimos nosotros al principio de torneo”, comenzó diciendo.

El rumor que el delantero hondureño Rubilio Castillo no iba a continuar en el Deportivo Pasto de Colombia recorrió las redes sociales y puso en alerta al club cafetero.

Luego explica. “Por ese impasse no hemos podido contar con el jugador pero se entrena de buena forma y una vez que esté habilitado lo vamos a utilizar, pero esa noticia me sorprendió porque no sabemos de dónde salió”.

Flabio Torres habla bien de Rubilio Castillo, de quien esperan sea la carta del gol de Deportivo Pasto en el actual certamen del balompié colombiano.

“Nosotros estamos muy contentos con él, vemos en Castillo un jugador que nos va a dar una mano importante y esperamos que podamos tenerlo activo para poder echar mano de él”, concluyó diciendo.

Asimismo, aseguró que Rubilio Castillo aparecerá en la séptima jornada cuando el Pasto se enfrente al Once Caldas el próximo lunes 22 de agosto, esto porque el 15 será habilitado tras ser registrado ante la primera división de Colombia.