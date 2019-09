El motivo por el cual German "Patón" Mejía se pintó el pelo de rubio

Para muchos un look de pinta, para otros un poco loco de pintarse el pelo, pero el volante del Olimpia, German "Patón" Mejía, explicó que si tinte en su cabellera va más allá de un cambio de color.

Leer más: Pedro Troglio: "La diferencia con Marathón es que estamos en tres competencias y ellos en una"

Luego de observar a Bryan Moya y Alex López con el mismo color fe pelo (Blanco o rubio), al jugador del Olimpia se le consultó si es parte de la moda.

"El mío tiene un significado, el de ellos no sé. Se murieron dos personas que me daban el pasaje para ir a los entrenamientos de las reservas del Marathón. Ellos ya eran de la tercera edad y por eso me lo pinté en blanco", explicó Mejía.

La vida de Patón Mejía no ha sido color de rosa y a pesar que estas dos personas no eran familiares de sangre, ambos mostraron un gran apoyo en el momento que lp necesitaba. "No son mis abuelos, ellos tenían una pulperia en el barrio y prácticamente me daban pasaje y me daba fiado en el pulpería".

Con las puntas de su pelo rubio y con la raíz negra, el jugador asegura que su corte lo hará hasta que vuelva a su color natural. "Hasta que se me ponga un poco negro y me lo corte".

Pese a los comentarios previos a conocer las razones del color de pelo del jugador, este asegura que. "Yo jamás he tomado una moda, siempre lo que hago es por un significado".

SOBRE LOS PARTIDOS DE LIGA NACIONAL

Aprovechando el parón FIFA, el volante considera que al equipo merengue le ha venido bien, Ya que hasta feriado han tenido.

"Ahorita nos preparamos, tuvimos dos dias libres, disfrutamos en familia la seguidilla de partidos. Ahora el miércoles hay que traer listo para el partido, sacar los tres puntos para estar en la parte de arriba".

Dirigido por Pedro Troglio, Mejía asegura que se muestra feliz de poder entrar en el esquema de tan reconocido estratega. "Yo siempre he luchado desde pequeño y desde el 2013 que debuté lo he estado haciendo. Gracias a Dios caí en las manos de un entrenador que le gusta mi forma de juego".

Sobre la situación de jugar sin público el próxima miércoles ante el Platense. "Es complicado cuando se juega sin público, a veces ellos te meten (al partido) cuando estás muerto psicológicamente, pero hay que trabajar sabiendo que vamos a jugar contra todo eso".

Patón Mejía está mostrando u buen nivel de la mano de Pedro Troglio, por dicho rendimiento, se le consultó sobre su deseo fe poder formar parte de la Selección Nacional.

"Eso es a su tiempo, yo estuve en una Sub23, cometí unos errores con Pinto, pero yo estoy dispuesto. Es el sueño de todo jugador de poder estar en la Selección Nacional", dijo.

Mejía recordó que los errores del pasado quizás le han pasado factura y después de ellos, su vida cambió para bien de gran manera. "Yo metía alcohol en los hoteles, estando en Olimpia y la Selección. Me di cuenta que me estaba retirando del fútbol a los 21 años".

Convertido en un persona temerosa de Dios, Mejía asegura que hoy es un nuevo ser humano.

"Ya no, gracias a Dios, cambié mi vida. Ahí vamos de a poco, todos somos pecadores, pero ahí vamos día a día queriendo cambiar", finalizó.