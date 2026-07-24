¡Confirmado! Olimpia suma otra baja horas después de ganar la Supercopa

El atacante, considerado una de las principales promesas de la cantera olimpista, debutó con el primer equipo en 2025 luego de destacar como goleador en los torneos de reservas. Su rendimiento también lo llevó a integrar las diferentes selecciones menores de Honduras, con las que disputó Premundiales de Concacaf.

Bryan Sáenz puso fin a su etapa con Olimpia luego de confirmarse su salida del club para iniciar una nueva aventura en el extranjero. DIEZ conoció que el delantero hondureño de 20 años dejó la institución merengue tras obtener la residencia de Estados Unidos, situación que le permitirá buscar un nuevo equipo para la próxima temporada en territorio estadounidense.

La ausencia de Sáenz en los entrenamientos y partidos amistosos de la pretemporada había generado múltiples interrogantes entre la afición. Sin embargo, ahora quedó claro que su salida obedecía al proceso migratorio que culminó con la obtención de su residencia en Estados Unidos, abriéndole las puertas para continuar su carrera en ese país.

Aunque por el momento no se ha revelado cuál será su próximo destino, el futbolista ya dejó Honduras y analiza las opciones que tiene para incorporarse a un club del fútbol estadounidense. La decisión representa un paso importante en su crecimiento profesional y en su intención de consolidarse en el extranjero.

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Con la marcha de Bryan Sáenz, Olimpia suma otra baja de cara a la nueva temporada. El joven delantero se une a la lista de futbolistas que dejaron la institución, integrada por Jerry Bengtson, Carlos Sánchez, Elison Rivas, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Facundo Queiroz, Santiago Ramírez, Jefferson Castillo y Josman Figueroa.

La salida de Sáenz marca el cierre de un ciclo en el club albo, donde pasó por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.