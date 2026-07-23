Olimpia tomó del 'Cuello' a Motagua para quedarse con la Supercopa de Honduras

El Club Deportivo Olimpia comenzó la nueva temporada de la mejor manera posible. El conjunto albo se proclamó campeón de la Supercopa de Honduras luego de derrotar por la mínima diferencia (1-0) a su eterno rival, Motagua, en un intenso clásico capitalino disputado en el estadio Nacional José de la Paz Herrera "Chelato Uclés", escenario que lució un gran ambiente gracias a la masiva presencia de aficionados de ambos equipos. El primer título oficial de la campaña quedó en manos del León, que supo aprovechar una de las pocas oportunidades claras que generó a lo largo del compromiso y defendió con orden la ventaja hasta el pitazo final. La conquista no solo representa un nuevo trofeo para las vitrinas del club más laureado del fútbol hondureño, sino también un importante impulso anímico de cara a los retos que afrontará durante la temporada.

Desde el inicio del encuentro quedó claro que se trataba de un clásico. La intensidad marcó cada balón disputado y ninguno de los dos equipos estuvo dispuesto a regalar espacios. Olimpia intentó imponer condiciones con mayor posesión del balón, mientras que Motagua apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas para sorprender a su rival. Las ocasiones de gol fueron escasas durante varios pasajes del partido debido a la fuerte disputa en el mediocampo. Sin embargo, el conjunto olimpista encontró la fórmula para romper el equilibrio gracias a una acción que terminó siendo histórica para uno de sus nuevos fichajes. El héroe de la noche fue el defensor Emanuel Cuello. El zaguero argentino vivió un estreno soñado con la camiseta blanca al marcar el único tanto del compromiso, un gol que no solo significó su primera anotación con el club, sino que además terminó otorgándole el título de la Supercopa al conjunto dirigido por el cuerpo técnico olimpista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La anotación provocó una auténtica explosión de alegría en las gradas ocupadas por la afición merengue. Los seguidores del León celebraron con entusiasmo el tanto de su nuevo defensor, quien rápidamente comenzó a ganarse el cariño de la hinchada al aparecer en el momento más importante de la noche.

Con el marcador a su favor, Olimpia administró el partido con inteligencia. El equipo mostró solidez defensiva, cerró los espacios y resistió los constantes intentos de un Motagua que nunca dejó de luchar por el empate. Los albos supieron sufrir en los momentos de mayor presión y encontraron en el orden defensivo la clave para mantener la ventaja hasta el final.

El cierre del clásico estuvo cargado de tensión y dramatismo. Cuando el reloj marcaba el minuto 90, Motagua tuvo la oportunidad más clara para evitar la derrota. El defensor Luis Vega se sumó al ataque en una de las últimas jugadas del encuentro y conectó un potente cabezazo dentro del área que hizo contener la respiración a todo el estadio Nacional "Chelato Uclés". Sin embargo, para fortuna del olimpismo, el balón pasó apenas a un costado del arco, dejando escapar la última esperanza del Ciclón Azul y provocando el alivio de la afición merengue.