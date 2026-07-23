¡Debut y gol! Así fue el tanto de Emanuel Cuello con Olimpia en la Supercopa

Emanuel Cuello apareció en el momento indicado para romper la paridad en la final de la Supercopa de Honduras. El lateral izquierdo uruguayo adelantó a Olimpia al minuto 53 del segundo tiempo con un remate que desató la celebración de la afición merengue en un duelo muy disputado frente a Motagua.
La jugada nació por el sector derecho, donde Cuello encontró el espacio para sacar un potente disparo que cambió de trayectoria tras desviarse en un defensor del conjunto azul. Esa modificación dejó sin opciones al guardameta Luis Ortiz, quien no pudo evitar que el balón terminara en el fondo de la red.
El remate del futbolista uruguayo se fue ajustado al poste izquierdo del portero motagüense, convirtiéndose en el 1-0 provisional para Olimpia en un partido en el que ambos equipos buscaban levantar el primer título oficial de la temporada.
Con este tanto, Emanuel Cuello firmó uno de los goles más importantes desde su llegada al club albo y puso a Olimpia en ventaja en un clásico de alta intensidad, acercando al equipo dirigido por Eduardo Espinel al título de la Supercopa de Honduras.