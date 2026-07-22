Chirinos calienta la Supercopa y lanza mensaje a Motagua: "Es el rival que queremos..."

Sobre la presión que representa enfrentar a Motagua en una final, Chirinos admitió que el clásico siempre se vive de manera especial. "Es el rival al que siempre queremos vencer. Hay nervios porque nadie quiere perder una final contra Motagua, pero sigue siendo fútbol y estamos trabajando para volver a salir campeones", expresó.

"Estamos enfocados en una final contra un rival muy complicado, que es el actual campeón. Sabemos que las finales se juegan diferente, no importa cómo vengas. Tuvimos una muy buena pretemporada, aunque los resultados no se nos dieron, y los partidos contra equipos de la MLS nos ayudaron a recuperar el ritmo que busca el profesor", manifestó.

A pocas horas de disputar la Supercopa de Honduras frente a Motagua , Michael Chirinos dejó claro que en Olimpia la única obligación es levantar títulos y aseguró que el plantel está listo para afrontar el primer gran desafío oficial de la temporada. El extremo reconoció que el conjunto albo enfrentará a un rival de mucha jerarquía, pero recordó que las finales siempre representan un escenario distinto.

El atacante también explicó que Olimpia atraviesa un proceso de renovación tras la salida de varios futbolistas importantes y destacó la apuesta por las nuevas generaciones.

"Se fueron casi diez jugadores y eso es un golpe duro. Olimpia siempre se ha caracterizado por tener un plantel amplio, con tres jugadores por posición. Esta vez se les está dando prioridad a los jóvenes y a algunos extranjeros que han venido a ayudarnos. El profesor también está implementando una idea nueva y estamos muy contentos con eso", señaló.

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Chirinos fue autocrítico con el rendimiento mostrado durante la gira de preparación en Estados Unidos, donde el equipo recibió goleadas que generaron preocupación entre la afición. "Los resultados no nos acompañaron porque nosotros no podemos recibir seis goles. Era una pretemporada, pero esa no puede ser la imagen de Olimpia. Cambiamos el chip con las reuniones que tuvimos entre jugadores y cuerpo técnico, mejoramos la actitud en los entrenamientos y llegamos preparados para el partido de mañana", afirmó.

"Estamos en un club grande y aquí no vivimos de partidos, vivimos de títulos. Mañana tenemos un campeonato enfrente y queremos ganarlo. Yo sigo disfrutando del fútbol como cuando era niño, aunque los nervios siempre están presentes", comentó.

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Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando fue consultado sobre la salida de Jerry Bengtson. Chirinos confesó que no compartió la forma en la que terminó la etapa del histórico goleador en el club."No me pareció cómo se fue Jerry. Por todo lo que le dio a Olimpia merecía despedirse con un partido y el reconocimiento de la afición. A mí me pueden reclamar muchas cosas, pero nunca la actitud ni las ganas. Eso mismo representa Jerry y me dolió su salida", dijo.

El mundialista hondureño aprovechó para hacer una reflexión sobre el poco reconocimiento que, a su juicio, reciben las figuras históricas del fútbol nacional. "Vivimos del día a día y nos olvidamos de lo que hicieron las personas por una institución. Hay que ser agradecidos con quienes dejaron huella. No hablo solo de Jerry; en Honduras a veces no reconocemos lo suficiente a los jugadores que le han dado tanto al fútbol. A muchos ni siquiera se les despide con una camiseta o un homenaje de la afición, y eso es algo que el futbolista se lleva para toda la vida", lamentó.

Finalmente, Chirinos fue consultado sobre el debate de cuál es el club más grande del país, luego de las declaraciones realizadas meses atrás desde Motagua. Sin titubear, defendió la historia del conjunto merengue.

"Es normal que cualquier entrenador defienda a su equipo. Pero los títulos hablan por sí solos. Cuando los grandes jugadores vienen a Honduras, buscan a Olimpia. Olimpia sigue siendo un club grande, está a la par de Saprissa y eso nadie lo puede discutir. Motagua es un club muy grande, lo respetamos y tiene excelentes jugadores, pero Olimpia es Olimpia y seguirá siendo grande", sentenció.

Con ese mensaje, Michael Chirinos dejó claro que la pretemporada quedó atrás y que toda la atención del plantel está puesta en conquistar la Supercopa ante Motagua, un clásico que marcará el inicio oficial de una temporada en la que los albos buscarán volver a dominar el fútbol hondureño y la región.