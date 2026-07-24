Denis Meléndez le pone el pecho a las balas tras perder la Supercopa: "Pedimos disculpas"

El jugador reconoció el dolor que dejó perder el clásico, aseguró que el plantel también estaba ilusionado con levantar el trofeo y prometió que el equipo trabajará desde ya para darle vuelta a la página y buscar revancha tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.

Con evidente frustración tras la derrota en la final de la Supercopa de Honduras frente a Olimpia, el futbolista Denis Meléndez ofreció disculpas a la afición por no haber podido conquistar el primer título oficial de la temporada.

¿Qué tienes que cambiar, Denis Meléndez, especialmente pensando en la Copa Centroamericana y en el inicio de la liga?

No, creo que ser más contundente. Creo que por ahí tuvimos bastante manejo del juego nosotros, por ahí ellos se encontraron con esas y creo que no tuvieron tantas opciones claras como nosotros tuvimos y no concretamos. Creo que manejamos bastante más el juego nosotros, pero bueno, hay que ser más contundente porque de nada te sirve manejar y llegar y llegar y no concretar. Creo que más que todo hay que hacer énfasis en eso, las que nos queden pues tratar de meterlas.

Ahora, ¿qué les dijo el profe López? Me imagino que hablaron por el partido, ¿qué les menciona obviamente para tratar de eliminar eso de su mente rápido?

No, que es difícil, pero bueno, para agarrar amargo hoy y mañana darle vuelta a la página. Sabemos que es difícil porque, como te digo, perdimos esta final contra el rival y bueno, es Olimpia, que es el vecino como decimos nosotros, y es bien difícil, pero tenemos que ser fuertes, como te digo y te repito, porque lo que se viene también es la Copa Centroamericana, es muy complicada y bueno, tenemos que empezar a trabajar ya desde mañana y enfocarnos en eso.

LEA TAMBIÉN: Javier López señala lo que le faltó a Motagua ante Olimpia: "En ningún momento..."

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Duele más de la cuenta, Denis, por perder ante el archirrival?

Sí, claro, obviamente. Igual una copa siempre duele perderla, pero como te digo, nosotros teníamos la ilusión de darle la alegría a la gente, que nos pedían la copa, pero bueno, les pedimos disculpas y que de mañana en adelante vamos a pasar facturas y a dar lo mejor de nosotros para darle alegría.