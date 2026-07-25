Muere leyenda del fútbol hondureño que brilló con Motagua y la Selección

El fútbol hondureño amaneció de luto este sábado tras confirmarse el fallecimiento del exdelantero Miguel Antonio Mathews, recordado cariñosamente como "Hino", quien dejó huella con las camisetas de Motagua, Real España y la Selección Nacional de Honduras. El exfutbolista murió a los 66 años de edad, de acuerdo con diversos reportes. Según la información brindada por personas cercanas, Miguel Antonio Mathews perdió la vida la mañana del sábado 25 de julio a causa de un paro cardíaco fulminante, mientras era trasladado hacia una clínica privada en San Pedro Sula para recibir atención médica.

Tras conocerse la triste noticia, la familia informó que los actos fúnebres se realizarán en la funeraria Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula, donde será velado a partir del mediodía de este sábado para que familiares, amigos y allegados puedan despedirse del histórico exjugador. La trayectoria de Mathews en la Liga Nacional comenzó durante la temporada 1980-81 con Real España, club en el que conquistó títulos y se consolidó como uno de los atacantes más destacados de su generación. Sus actuaciones con la institución aurinegra le permitieron ganarse el reconocimiento de la afición y convertirse en una de las figuras de la época.