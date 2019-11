Carlo Costly: “Hay que sacar la garra para hacerle daño al Olimpia”

Carlo Costly es uno de los pocos futbolistas que ocupa poca motivación para jugar partidos importantes. Está pasando un buen momento con Marathón y considera que hay que apelar a la garra para poder derrumbar al león.

El delantero y artillero de los verdes dice que no hay miedo de ir a jugarle de tú a tú al Olimpia, equipo al que considera el más grande de Honduras. Explica que le han estudiado con las falencias que sufrió frente al Saprissa.

Leer. HÉCTOR VARGAS Y SUS PREOCUPACIONES DEL DOMINGO

¿Cómo valoras este partido que jugarás ante Olimpia?

Este partido para nosotros significa mucho, nos jugamos el primer lugar, jugamos contra el más grande de Honduras, Olimpia y vamos con la actitud y las ganas para quedarnos con los tres puntos.

¿Cuándo dices -el más grande- es para tirarle el peso al Olimpia?

Es lo que dice la historia, hay que respetarlos, es un equipo muy bueno, muy bravo en su cancha. Nosotros tenemos nuestras armas, nuestros deseos y nuestra actitud y creo que podemos hacer grandes cosas allá.

Leer: VARGAS SOBRE LOS JUGADORES LLAMADOS A LA H

¿Qué marca la definición de este tipo de partidos tomando en cuenta que es clásico?

La actitud más que todo, las ganas de cada jugador y el compromiso que se requiere. Será un partido muy bravo, muy intenso con todo lo que se está jugando. Vamos con esa mentalidad, lo hemos hablado durante la semana, lo hemos practicado porque es un rival muy bueno pero nosotros vamos con las ganas de lograr el objetivo.

¿Jugaste muchos años en Olimpia, hiciste del Nacional tu casa; por qué se le complica tanto a los rivales que llegan esa cancha?

Es complicado más que todo supuestamente por la altura, el frío que hace, por allí complica, pero eso es mental. Nosotros sabemos jugar al fútbol sabiendo que estará todo en contra pero venimos haciendo un buen campeonato que amerita para ir a sacar un buen partido allá.

El delantero Carlo Costly dominando el balón en la práctica del Marathón en el Yankel Rosenthal. Fotos Neptalí Romero

¿No hay miedo, sienten que pueden ir a jugar de tú a tú?

Miedo porqué; es un partido de fútbol, respetamos al rival sí, pero sin temor a nada, nosotros también podemos jugar fútbol, somos 11 contra 11, y ya lo exterior fuera del campo es otra cuestión. Nosotros tenemos la jerarquía para ir a hacer partido a Tegucigalpa.

¿Qué mensaje le mandarías al Patón Mejía que le va a tocar marcarte y que se quejó de que no le llaman a la Selección?

Nada, el Patón... siempre hablamos y si no lo convocaron a la Bicolor ya es decisión técnica, pero sí lo vamos a enfrentar, es un buen jugador y ojalá que no ande en su día porque es bueno, pero nosotros tenemos buenos jugadores.

¿Hoy por hoy son dos equipos que llegan con buenos puntajes; cuál consideras que es favorito para ganar?

Favorito es Olimpia por lo que viene haciendo, lastimosamente quedó fuera de la final de la Liga Concacaf, pero son favoritos porque están en casa, con su afición y nosotros iremos a tratar de hacer lo mejor que se pueda.

¿Han sido mejor visitantes que locales, producto de eso son los seis triunfos que han logrado; esto es un parámetro para medir lo que Marathón será ante Olimpia?

Sí, así es. Lo hemos hablado con los jugadores, somos uno de los mejores equipos jugando de visita y este partido no será la excepción, creo que tenemos que sacar nuestra garra como se dice, para hacerle daño al Olimpia y esperamos lograrlo.

CONTRA LA MEJOR DEFENSA DEL TORNEO

¿Perder no es malo para Marathón y van a ir a buscar el partido, un empate en la última jornada puede definir todo en la última jornada?

Nadie quiere perder, nosotros siempre buscamos la victoria. Esa mentalidad de ir perdiendo al salir de aquí ya pasó de moda, nosotros vamos por el triunfo, vamos a tratar de sacar los tres puntos que serán vitales para cerrar la última fecha. Un empate no es malo y nos puede alcanzar para el cierre pero vamos por lo más importante que son los tres puntos.

¿Se enfrentan a la mejor defensa del torneo, solo ha recibido 10 goles; cómo hacerle daño, tú que sos delantero?

Así es, nosotros los hemos estudiado en el partido que tuvieron frente al Saprissa, de allí arrancamos; hemos visto videos de la defensa, la mediacancha, el ataque y creo que tenemos varias jugadas estudiadas. Se les puede hacer daño al Olimpia siempre y cuando lo hagamos en conjunto, individual también siempre que hagamos una buena jugada.

¿Carlo, se cumplió con el llamado de Juan Ramón Mejía a la Selección Nacional, qué piensas?

Es bueno, viene haciendo las cosas bien, viene goleando que es importante y ojalá que no vaya solo a pasear sino a contribuir con la Selección Nacional.