Yustin Arboleda y su futuro en Marathón: "Voy a estar acá hasta que Dios me lo permita"

Marathón se alista para enfrentar a Olimpia por la jornada 17 del Torneo Apertura 2019 y en el interior esmeralda se respira un buen ambiente de cara al clásico nacional del próximo domingo a las 4:00 de la tarde en Tegucigalpa.

Marathón viajará el sábado a Tegucigalpa con plantel completo para enfrentar a Olimpia



El delantero colombiano, Yustin Arboleda, habló sobre cómo se preparan los verdes previo a este duelo transcendental en donde se disputa la cima de la tabla de posiciones.



“Uno siempre llega con la mentalidad siempre de anotar y aportar al equipo para conseguir el resultado favorable. Si bien la última vez que ganamos fue con un gol mío, cada partido es diferente y el domingo hay que escribir una nueva historia”, dijo Arboleda.



Arboleda dejó claro que Marathón se juega un partido muy importante contra Olimpia en el que deben ganar para seguir con aspiraciones de liderar el campeonato.



“En la semana lo hablamos con los jugadores que de nada sirve ganarle a Olimpia si no le ganamos a Honduras Progreso. Creo que van a ser dos partidos complicados pero tenemos la confianza de sacar un buen resultado, tenemos equipo para lograrlo, venimos trabajando de la mejor manera”, comentó.





El ariete cafetero indicó que el equipo trabajó en la parte mental para el encuentro contra los Albos.



“Estamos bien, sabíamos que por ahí se nos podría presentar una circunstancia como la que vamos a vivir por todo lo que ha pasado en el torneo y el formato, sabíamos que íbamos a llegar a ese partido con una presión extra. Estamos en las condiciones y en la capacidad de ir a jugar a cualquier estadio, hemos sacado buenos resultados de visita y esperemos que el domingo no sea la excepción", destacó.



Sobre el dicho secular en el que se maneja que los equipos sampedranos ya van perdiendo cuando van en camino a Tegucigalpa, Yustin Arboleda restó importancia a las especulaciones.



"Quizás es la mentalidad, es parte de la prensa o de la afición que lo manifiesta. A nosotros es lo que menos nos importa, lo que pueda pensar la gente, la prensa. Estamos mentalizados en el objetivo que tenemos enfrente que es ir a ganar el partido, así que eso que los equipos de la costa pasando el Lago ya van perdiendo, creo que son mitos, serán historias."

Héctor Vargas: "Ante Olimpia nos jugamos el primer lugar y el privilegio de una final"



Marathón depende de sí mismo para quedar de líderes, es por ello los jugadores tienen claro el camino trazado que deben seguir para lograr el objetivo.



“Primero dependemos de Dios, luego de nosotros. Lo que se quedó atrás, lo que no se pudo hacer no tiene vuelta atrás. Si bien perdimos puntos de local, los recuperamos de visita, entonces puede ser un poco contradictorio”, añadió.



En la conferencia no se pudo obviar el hecho que Yustin Arboleda finaliza contrato con Marathón al término del Torneo Apertura 2019, algo en lo que el colombiano no quiso profundizar.



"No sé por qué me hablan de despedida porque el torneo no ha terminado. Desde que llegué aquí me esfuerzo en dar el máximo de mí. Estoy contento de estar acá, me han tratado y me siguen tratando bien, entonces vamos a esperar a que termine la temporada y luego tomaremos decisiones."





¿De qué depende la estadía de Yustin Arboleda en Marathón?, le consultamos.



"Mi estadía no depende solamente de lo que pueda pensar yo, creo que hay que reunirse las partes. Seguramente lo vamos a analizar al finalizar la temporada."



En cuanto a la opinión de su esposa sobre permanecer en San Pedro Sula o mudarse, Yustin soltó pistas en relación a lo que podría venir en el futuro.



"Mi esposa está contenta, en parte si estoy acá es por ella. Analizando hemos tomado decisiones que hoy en día no me arrepiento de estar acá. Me han tratado muy bien, esta es mi casa y voy a estar acá hasta que Dios me lo permita."