Denovan Torres está de vuelta y se refirió a la meta de Marathón: "Me siento bien, el profe que decida"

El meta de Marathón, Denovan Torres, ya recibió el alta médica y se reporta listo para volver a la titularidad en la tercera jornada del Pentagonal contra Lobos UPNFM si Héctor Vargas, su DT, así lo estima.



“Si ya tenemos el alta médica, ya hemos hecho fútbol y solo estamos esperando que nos tomen en cuenta para poder jugar”, aseguró Denovan en rueda de prensa este miércoles en la Sede verdolaga.



Su disputa por ser el número '1' del pórtico esmeralda con Roberto "Pipo" López fue uno de los aspectos que analizó el cancerbero: "Estuve como un mes de no jugar, pero ya estamos recuperados y me siento bien, que el profe decida quién va jugar”, lanzó.

Marathón solicitó a la Liga jugar el miércoles ante Vida en el estadio Morazán.



Hablando de la etapa final del campeonato liguero, Torres expresó que "por ahí dejamos escapar puntos claves y perder contra Motagua no era lo que esperábamos".

Es consciente de que "ahora estamos obligados a ganar los tres juegos que restan" aunque haya pegado muy duro caer con el bicampeón nacional en la primera fecha.



COMPETENCIA EN EL ARCO

Denovan Torres valora positivamente la labor de sus compañeros en la portería esmeralda, pero no centra su pelea por un puesto en el once inicial solamente en 'Pipo' López.



“Si lo ha hecho bien al igual que Luis Ortiz", se limitó a decir Denovan Galileo en relación al debate de la titularidad en la portería esmeralda.

Allan Banegas lo tiene claro: "No podemos dejar ir puntos, tenemos que sacar nueve de nueve".



Sobre UPNFM aceptó que irán a "una cancha complicada, pero por ahí hemos sacado buenos resultados y está en nuestras manos ganar lo que resta de la Pentagonal de la Liga SalvaVida y ver qué pasa con los demás equipos”.



Cerró dejando entrever que "no podemos regalar más porque los demás equipos ya nos sacaron ventaja y vienen rivales difíciles, no tenemos margen de error".