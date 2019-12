Héctor Vargas confirma que Olimpia le hizo oferta a Yustin Arboleda, pero ganando menos

Marathón comenzó sus trabajos de cara al torneo Clausura 2020 con varias interrogantes. Una de ellas es la continuidad de Yustin Arboleda.

Mercado Honduras: Pedro Troglio anuncia fichaje en Olimpia; Real España y Marathón oficializan altas y bajas

El agente del futbolista confirmó a DIEZ que se quedaba en el cuadro verde, las negociaciones dieron un giro debido al tema económico. Héctor Vargas explicó que el club le ofrece seguir, pero con un salario inferior.

"Yustin tiene una negociación con los directivos. El tema no pasa porque no sea un jugador rentable, el tema estaba en la parte económica. Se hizo una apuesta con él hace un año con la posibilidad de venta, recuerden que allá por julio estaba la posibilidad de que se fuera a Millonarios de Colombia en el que el club iba a recibir una buena ganancia por su venta. Pero él no quiso, entonces el club no lo puede sostener con respecto a lo que apostó por él", dijo el argentino en conferencia de prensa.

Y agregó: "Allí está la disyuntiva (de Arboleda), en quedarse con el equipo aceptando quizá una rebaja de salario. Claro claro no lo tengo porque lo están manejando ellos. Al club se le hizo insostenible en la parte económica y no se puede hipotecar el equipo por un jugador".

Arboleda se marchó a Colombia a pasar las vacaciones de navidad y año nuevo. Se integrará entre el 3 o 4 de enero. Vargas explicó él junto a Espíndola se marcharon con su autorización.

El estratega también confirmó que el atacante cafetero recibió una oferta del Olimpia, pero por debajo de lo que percibe en el club.

"Hace unas semanas me dijo que le ofrecieron de Olimpia, pero "me estaba pagando menos de lo que gano aquí". Yo creo en la palabra del jugador. Cada uno puede buscar lo que quiera en la parte económica".

Le han dado más a Yustin que lo que han recibido

Vargas no esconde lo valioso que ha sido Yustin Arboleda en su plantilla. Pero asegura que el club le ha dado más al futbolista, de lo que ha recibido.

"Hemos ayudado más a Arboleda de lo que él nos ayudó a nosotros. Digo porque en una final lo expulsaron, no hizo el penal definitivo, lo pateó Johnson. Lo expulsaron contra Olimpia en un partido que íbamos perdiendo 1-0 aquí y terminamos ganando 3-1. En Panamá hizo un solo gol, aquí vino y marcó más de cincuenta".

"¿Quién ayuda a quién, Marathón a Arboleda o Arboleda a Marathón?" Se preguntó y cerró: "Me da la impresión que le ayudamos más nosotros a él. Tenía un promedio de treinta y pico de goles hasta que llegó aquí donde en dos años y medio hizo más de cincuenta. Me da la impresión que le dimos más nosotros como equipo y cuerpo técnico a Arboleda que Arboleda al club", cerró.