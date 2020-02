Salomón Názar: "Vamos a platicar con la directiva y tomar decisiones con el grupo o con el cuerpo técnico"

En primera instancia no sentía de ánimos para dar declaraciones. Minutos después de finalizar el cotejo Salomón Názar habló solo con Diez sobre el actual momento de la Upnfm y prácticamente se resignó a llegar a la pentagonal producto del 1-3 que les recetó Motagua.

"No hemos hecho bien las cosas. Hemos tenido muchas jugadas desafortunadas, no tenemos un gran plantel y hay que decirlo. Tenemos prácticamente 10 a 12 jugadores que pueden hacerle frente al torneo, muchos de ellos no andan en un gran nivel. Se ha perdido la confianza y muchos de ellos se ponen ansiosos".

Y es que Názar dijo que es casi un hecho sobre no clasificar a la fiesta grande, así lo plasmó en charla con Diez. "Ya no hay muchas posibilidades de clasificar a la pentagonal. Hay que apelar ahora a no caer en esa zona del descenso, la actitud del grupo no es la misma que en el torneo anterior y eso pesa mucho en el equipo. Cuando usted tiene un equipo regular y la actitud no es la adecuada entonces cuesta sacar los resultados".

Además mencionó que sentará a hombres de experiencia y pondrá jóvenes en los siguientes cotejos. "Yo sé dónde estoy parado, sé que con muchas limitaciones hemos estado en este equipo, pero el problema es que unos están conformes. Vamos a tratar de darle oportunidad a muchachos que están en la Sub-20 y en la reserva, porque si no hemos podido salir adelante con la gente de experiencia entonces hay que darle oportunidad a los jóvenes".

Y abonó: "Es posible que algunos estén en zona de confort no se dan cuenta que su contrato finaliza y será difícil que jueguen con el club. En este torneo hemos sido irregulares y hay algunos que han bajado su nivel, se nos fue el goleador y eso afecta".

Para concluir el doctor manifestó que mañana hablarán con la directiva para tomar decisiones en el club, él no descarta que en alguno momento dé un paso al costado.

"Vamos a ver si mañana platicamos con la directiva para tomar algunas decisiones importantes con el grupo o con el cuerpo técnico, lo más fácil es el cuerpo técnico. Le haremos frente hasta donde podamos, vamos a ver si los muchachos reaccionan. A partir del domingo van a tener oportunidades otros jugadores que quieran esa chance para entregarse al club".