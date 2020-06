Héctor Vargas: "No vamos a retener a nadie y si alguien está incomodo mejor que se vaya"

Héctor Vargas, entrenador del Marathón, ha explicado cómo será el equipo que conformará para el Apertura 2020 luego de conocerse la baja de cinco futbolistas que no aceptaron la oferta salarial que ofreció el club para renovar. El argentino es claro, no quiere a nadie a fuerza.

Varga explicó que por ahora no sabe si más futbolistas dejarán el equipo. Confirma que Edwin Solani no se va ante los rumores que surgieron y explica cómo se la jugará con los jóvenes que vienen trabajando desde las reservas.

"Solani tiene contrato por dos años más con el club, yo he hablado con algunos que quieren venir y hay que ver si aceptan la condición económica. Por ahora no sabemos quienes más se van a ir o si se quieren quedar (los que están), pero no vamos a retener a nadie y si alguien está incomodo mejor que se vaya", dijo Vargas a Deportes entre amigos de Freedom Radio.

Por ahora en los verdolagas se han confirmado las bajas de Mario Martínez, Carlos Discua, Bryan Barrios, Bryan Bernárdez y el argentino Esteban Espíndola. Con los últimos se negoció pero no aceptaron la oferta salarial que se les ofreció.

"Un jugador argentino de Estudiantes de la Plata ahora está ganando en Argentina 1,900 dólares al mes. El dólar en Argentina se fue de 16 a 136 pesos en un mes. Yo gano tres veces más de lo que gané en Estudiantes. Cualquier jugador argentino viene por dos pesos y me escriben 50 que quieren venir. Yo conozco a todos los futbolistas como Óscar Salas, Bayron Méndez y otros nacionales y del extranjero me escriben extranjeros pero no sé que presupuesto tiene el club para definir fichar cualquier jugador", comentó.

Vargas ha sido claro, el equipo no quiere salirse del presupuesto y por eso no se renovaron a muchos futbolistas que tenían altos contratos como los mencionados, Discua, Martínez, Espíndola. Por eso dice que se habló claro con ellos.

"No se le ofreció mucho al "Chino" porque se le iba a bajar el sueldo. A Espíndola y Mario (Martínez) se les ofreció y no la aceptaron pero se les entiende porque está su condición de familia. Esto es normal, y lo tomo como cualquiera. Me molesta algunos futbolistas que salen diciendo en redes sociales que aman a Marathón. Yo entiendo que se les ofreció pero también considero que tienen familia", declaró Vargas.

LOS NUEVOS PROSPECTOS

Marathón bajará 40% su planilla de cara al Apertura, eso indica que serán muchos los jugadores jóvenes con los que buscarán competir tanto en el torneo local como en la Liga Concacaf a la que están clasificados.

El lateral izquierdo Adrián Ramírez es uno de los jugadores que tendrá mucha continuidad en el proyecto que tendrá Vargas.

"Ya lo estamos promoviendo (trabajo con jóvenes). El lateral izquierdo ha jugado mucho más que Kevin Espinoza en el torneo anterior y es Adrián Ramírez que jugó ocho partidos de titular. Vega jugó todo el partido en Danlí ante Motagua y tiene 17 años. Igual Jeffry Miranda, les hemos ido dando posibilidades, pero son jugadores campeones de reservas con récord de puntos. Este trabajo con las reservas lo llevo desde hace año y medio por si pasaba esto", afirmó el argentino.

Por ahora Marathón no sabe cuándo iniciarán los trabajos de acondicionamiento porque el tema de la pandemia por ahora está muy complicado en el país. Para iniciar se debe tener la aprobación de Sinager ya que hay que juntarse a trabajar.

"No hay ninguna fecha del inicio de la pretemporada, pero dependemos de la liberación de los lugares, de que tengamos bioseguridad. Tres familiares de dirigentes han sido contagiados y no lo dieron a conocer. Familias de directivos lo han pasado y no será fácil. Resulta que si iniciamos pretemporada, se contagia uno, se tiene que parar y todos entrar en cuarentena. Hay que iniciar cuando tengamos la seguridad de tener todo para definir el inicio", comentó el argentino que lleva tres años al mando del monstruo.