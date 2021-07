Vargas acusa a Jorge Pineda de desleal: "Está claro que alguien le llenó la cabeza de cosas al presidente"

El técnico argentino Héctor Vargas atizó con todo contra su ahora exasistente Jorge Pineda. Lo acusó de deslealtad y de ponerlo en mal con Orinson Amaya, presidente del cuadro verde.

"Sí sé que le llenaron la cabeza al presidente de un montón de cuentos y de chismes que hicieron que la relación no funcionara y se rompiera, yo fui leal con el equipo, tuve ofrecimientos para irme. Quizá alguna persona no fue leal conmigo. Hay una que trabajó conmigo y allí está en el equipo después que yo lo tuve 4 años ayudándolo a mantener a su familia con mi trabajo, pero es parte de la vida y uno aprende a conocer quienes lo rodean", dijo a Panorama Deportivo.

Aunque el gaucho no dijo su nombre, dejó claro que se trata de Pineda, quien fue su mano derecha en el banquillo verdolaga.

"Si vamos tres y salimos dos y hay uno no sale, no te habla ni siquiera para pedirte una disculpa durante este tiempo, está más que claro que alguien le llenó la cabeza de cosas al presidente y ese alguien lo hizo por interés. Es alguien que sigue trabajando ahí después que dijo que si yo me iba, él se iba. Eso fue hace cuatro años, alguien le llenó la cabeza de cosas al presidente y allí es donde esta el punto de mi expulsión compulsiva".

La dirigencia esmeralda presentó este miércoles al uruguayo Martín "Tato" García, quien llega a ocupar el puesto de Vargas y Jorge Pineda estuvo a un lado del técnico charrúa.

Vargas aseguró que la relación con Orinson Amaya era muy buena y que hasta mariachis le llevó este en su cumpleaños, pero que de un día para otro esta relación cambió.

"Si había buena relación y de repente se trastoca es porque alguien se encargó de denigrarme, para mí la lealtad es un precio alto que se paga alto en la vida. Yo fui leal a Marathón cuando me hicieron ofertas mucho mejores, pero no podía dejar de lado la gente que sí me apreciaba. Quizá uno espera algo más, pero cada quien es dueño de sus decisiones".

"Me hubiese gustado que la decisión después de cuatro años de alegrías y tristezas hubiese sido integrada, pero ni quisiera una llamada para decirme que la necesidad económica me hace quedarme, como ha pasado. Pero cuando no hay una llamada de por medio queda claro de donde vino el problema", cerró.