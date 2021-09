La jocosa broma que hace el presidente de Motagua sobre debut de Ronnie Brunswijk con el Inter Moengotapoe ante Olimpia

Eduardo Atala, presidente de Motagua, se pronunció mediante Twitter haciendo jocosa broma sobre Ronnie Brunswijk, presidente y capitán del equipo Inter Moenotapoe, quienes se enfrentaron a Olimpia el pasado martes.

Brunswijk es vicepresidente de Surinám, el longevo futbolista tiene 60 años y la edad no lo detiene, el capitán del equipo hizo su debut en un torneo de Concacaf ante una ola de críticas hacia el torneo.

El periodista hondureño Aldo Romero escribió en su cuenta de Twitter que "Ronnie Brunswijk, presiente del Inter de Surinam, 60 años y aparece en el campo como titular ante Olimpia en la @ThaChampions. Ya me imagino a @EduardoAtala1 encabezando el ataque de los azules en Panamá. Anímese presi."

El presidente Atala ante tan interesante mención, no dudó en contestarle al periodista Romero y lo hizo con un toque de humor, "@Aldoro lastima que no me inscribieron antes pero…..como dice un amigo: Sean serios", dijo bromeando.

No cabe duda que la aparición de Ronnie Brunswijk en Concacaf ha causado revuelo en diferentes partes del mundo. Su historia ha salido a flote ya que es vicepresidente de Surinám, presidente y capitán del Inter Moengotapoe, exguerrillero y está acusado de narcotráfico en Holanda.

Brunswijk no podrá participar en el partido de vuelta la próxima semana en Tegucigalpa ya que tiene alerta roja por parte de la Interpol, por ser acusado de tráfico de drogas, lo que le impide salir del país.