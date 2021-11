Raúl Cáceres sobre la ida del repechaje con Motagua: "Ojalá podamos dar un golpe de autoridad"

Raúl Cáceres se alista para hacer su debut en el repechaje del torneo Apertura 2021 como técnico de UPNFM y desde ya deja una advertencia al Motagua.

Los Lobos recibirán este jueves a las 7:06pm al Ciclón en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí y el estratega confirma que llega con todas sus armas. Marlon "Machuca" Ramírez y Rembrand Flores están recuperados.

"Gracias a Dios ya contamos con el plantel en plenitud. Veremos un equipo dispuesto a buscar dar ese zarpazo, la intención nuestra es no quedarnos en esta etapa", comenzó explicando antes de viajar con su equipo", dijo.

La Liga programó los partidos de ida y vuelta de la repesca para el jueves y sábado y Cáceres le restó importancia al poco tiempo que hay entre un duelo y otro.

"Gracias a Dios tenemos un plantel amplio. Ya hemos hablado con los muchachos".

¿Por donde puede pasar la clasificación de UPNFM? Le consultaron y no vaciló. "Por la buena actitud, estar concentrados los 90 minutos, no como nos ha tocado que una distracción al primer minutos y nos hacen un gol. Por la calidad que tiene Motagua, su juego vistoso y agresivo hay que estar atentos y no regalarle ni un espacio".

Consultado sobre si se vive diferente esta instancia a un duelo por vueltas regulares, dice que la experiencia aquí pesa.

"Siempre existen parámetros, lo único es que en esta instancia hay un ingrediente que es la experiencia en liguillas y fases cortas. No podemos decir que este equipo (UPNFM) es inexperto porque es ya es el sexto año consecutivo que clasifica a estas instancias. Ojalá podamos dar un golpe de autoridad en este momento, siempre conscientes del equipo que tenemos enfrente".

Se refirió a lo que pretende a nivel personal en esta repesca. "Poder consolidarme en primera división dando este paso hacia el frente".

Por último, expresó que buscarán hacer pesar la localía en Danlí y sacar ventaja para llegar con ventaja a la vuelta.

"En estas fases cortas es importantísimo sacar provecho a la localía y eso se va a dar mañana, vamos dispuestos a sacarle provecho a Danlí", cerró.