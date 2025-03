Agente de Alenis revela si estuvo cerca de Monterrey y crítica a Kansas City: "Hay un muchacho que en Honduras debe ver con lupa"

Al final de cuentas, solo el llegar a jugar internacional no es lo más importante sino que también sea un proyecto integral. Los muchachos se han ido y otros han tenido la dicha de irse en becas deportivas. El trabajo va por ahí, no solo potenciar al jugador que internacionalmente nos va a dar algo futbolístico, sino que tal vez crear un buen ciudadano para el país.

Me ha tocado estar, tal vez no como en representación total, pero en el crecimiento de Wesly Decas, Rubilio Castillo, Kevin Álvarez. Ahorita estoy muy unido al tema de Julián en Olimpia y así es como que he ayudado también a otros chicos que tal vez se han ido a Costa Rica, , se han entrenado, formado y trabajado físicamente, tácticamente, técnicamente para que logren otros objetivos y ahí vamos creciendo.

Obviamente, no es un secreto que Elis tuvo un gran inicio de carrera, cruzando por todas las etapas que tiene que tener un futbolista, desde consolidarse en la Sub-17, Sub-20, debutar en la Selección Mayor, ser vendido de Honduras a una de las liga que me parece que es una de las mejores del mundo, que fue a un club que en Latinoamérica es el más fuerte económicamente, como lo es los Rayados de Monterrey. Con una cifra bastante buena, récord en en el país, directa de 2.5 millones, estás pasando al Houston Dynamo, después dando el salto a Europa llegando a Ligue 1 y todo ese camino que tiene el fútbol de pasar por todas las etapas y verse jugando en la élite, pues Alberth fue de las figuras. Obviamente cuando lo conocí de 16-17 años no sabía que eso era lo que iba a pasar, si lo visualizaba, pero al final el sacrificio que él tuvo y acompañamiento que se da por todo esto pues da que tenga un resultado bastante bueno.

Una historia, un poco no cómica, sino cosas de la vida, me tocó en un inicio de mi carrera hace 15-16 años, ir sobre otra dinámica que era el tema de las becas deportivas y por ahí me dí cuenta que el potencial en Honduras deportivo era muy grande. El tema físico, biótico, potencia y velocidad, al final desde esa fecha me quedé enamorado también del país, soy amigo de mucha gente hondureña, tengo el sentimiento de que es mi segunda casa y obviamente ayudar a los muchachos es una de las cosas que tengo como prioridad.

El caso de Alenis es bastante particular y detallado en cuanto al tema de que lo ví cuando tenía 17 años, le dí un seguimiento y creí que la mejor manera era tratar de formarlo y guiarlo de una manera diferente a lo que se estaba haciendo en Honduras, que yo siento que hay un buen trabajo, pero en las edades anteriores no lo hay. Me considero una persona, que no solo es ser representante sino que me gusta hacer un trabajo más personalizado, cuando ví a Alenis, le ví ese gran potencial, pero le hacían faltan cosas técnicas, tácticas, inclusive en la parte física, era un muchacho que estaba dotado con una musculación diferente, le hacía falta fuerza, fue un trabajo de año y medio, donde invertí mi tiempo lo fui a ver a la Academia de Leones que está en San Pedro Sula y lo llevé a Costa Rica, en el cuál tengo un lugar donde se puede entrenar el jugador más personalizado en el tema de coordinación, carrera y musculación.

Al final de cuentas, lo que creo que puede hacer falta, tal vez es una formación más integral, el muchacho no tiene que ser nada más un atleta, sino que también académicamente tiene que ser muy recto. El jugador hondureño por su biotipo son jugadores fuertes, altos, rápidos, y hay que sacarle provecho a ese don natural que le dio Dios, pero técnicamente y tácticamente hay que trabajarlo más.En el caso de la formación en Honduras, al crecimiento de los entrenadores, para que chicos desde los 12 años tengan ese trabajo técnico, táctico, que al final veo que lo van adquiriendo a los 18 cuando están yendo a reservas, me parece que el fútbol hondureño debería recapacitar, de entender que tiene un gran potencial en ese tema, pero esa formación no se está haciendo y se está quedando un poco atrás para esos mercados internacionales.

Nos dimos la tarea de intentar moverlo, porque cualquier futbolista necesita jugar, no puede estar cuatro meses sin hacerlo, no nos íbamos a jugar el chance de estar tanto tiempo y por los contactos que tenemos hacemos de que esto suceda y es un mercado donde será para el crecimiento para él, una liga trampolín para poder saltar. El tema de Kansas, uno entiende que el fútbol es muy dinámico, tal vez las maneras y los tiempos no fueron adecuados, pero uno debe comprender que la institución ven por el lado de ellos y el jugador tenemos que respaldarlo nosotros en este caso. Las cosas pasan por algo y Alenis estará en esta liga donde le va a servir para llegar a cosas más importantes en un corto-mediano plazo.

Empieza la pretemporada, vuelvo a hacer una llamada para saber que Alenis estará bien, pero me dicen que todo va bien. Una semana antes, nada más tengo una llamada y me dicen de que intentemos pasarlo a otro equipo (a Alenis) lo cual obviamente como su agente hago todo lo necesario para poder hacerlo, nos dejan en una situación complicada, porque el margen de movimiento era bastante difícil, ya que todas las ligas habían cerrado, solo quedaba EUA, pero a una semana de empezar el torneo ya cuando todos los equipos están prácticamente llenos. Alenis todavía está en el proceso, era un jugador extranjero, entonces ya todos los clubes tenían esos cupos llenos, ibas a los mercados más grandes de Europa, Centroamérica y todo cerrado.

Él nos ha dado una lección, de que la lesión que tuvo fue muy grave y que ya está en la cancha, entonces nos puede sorprender con que en menos de lo que pensemos, ya esté en su nivel. Ojalá que sea así, él está luchando por eso, totalmente enfocado, en cualquier país que estuvimos, siempre me dijo 'Solís, si tengo que ir a la Selección, usted tiene que hacer lo que sea por la Selección es lo que yo amo, lo que a mí me gusta ir, me llena de energía, me recarga las baterías', y es algo que obviamente Elis no ha perdido".

Él ha sido una pieza fundamental desde hace muchos años en la Selección y puedo pensar algo y visualizarlo, pero solo el de arriba el que nos va a decir si estará listo o no. Dios ha sido bueno con nosotros y creo que tenerlo con la familia, entrenando y preparándose para lo que viene, eso ya es ganancia. Pero, ya entrando en el tema de que si lo veo, claro, como esa pieza fundamental en la Selección, que también es el enganche entre la relación de todo mundo, porque él es un líder no solo en la cancha, por que con los compañeros trata de empujarlos a que trabajen más. Es un chico de casa, de Dios, de familia, y ahora aún más. Lo visualizo en diciembre ya dándonos lo mejor de sí, lo digo por el tiempo que se necesita para estar en ritmo futbolístico.

Tuvimos una opción para irnos a China, con un buen dinero y él me dijo 'Solís no, nos vamos a aguantar, por que mi familia va a ser primero', y obviamente yo trato de abrirle las puertas, pero al final los que toman la decisión son ustedes (jugadores). A mí me gusta guiar al futbolista y a la familia, pero si el siente que en este caso lo mejor es prepararse de la mejor manera en su país, pues como dices tú será un lugar donde va a ser transitorio, un trampolín para poder saltar a alguna liga importante, de nuevo. Igual se lo digo a Alenis, aquí donde él esta va a ser transitorio para ir una mayor.

¿Sentiste que te mintieron, faltaron el respeto o que no le dieron a Alenis la importancia que se merecía?

Creo que Alenis se había ganado el espacio de poder competir por un puesto, las cosas cambian, tal vez si siento que no fue la manera, una razón tampoco nunca me dieron, nada más necesito que consiga un equipo. Al final de cuentas, cada quien hace las cosas como le vaya a servir para su institución, pero bueno a como se manejan las cosas, ves como está el Kansas City, tienen 12 partidos sin ganar y tras de eso también los partidos de pretemporada, no ganaron un solo encuentro, por ahí se ve toda la organización que ha venido un poco para abajo. No les estoy echando leña al fuego, pero sí me parece que es una institución que debe ir viendo cómo alinear otra vez para ir por el buen camino. Lastimosamente nos tocó pasar por este camino, pero al final las cosas pasan así. Resolvimos para que Alenis pueda jugar y verán que será importante para él, por qué dará el salto a algo más.

Se hizo viral su llegada al Monterrey de México

Tengo una muy buena relación con la gente de Monterrey gracias a Dios. Cuando vi la noticia, mucha gente me escribía, mejor no contesté, porque ya sabía lo que veníamos trabajando. Cuando ya pasó todo el tema que si era cierto de que Alenis iba para allá, pues no, totalmente falso. En ningún momento hubo ni siquiera acercamientos con Monterrey, sobre todo por un tema, no porque Alenis no tenga la capacidad, sino porque el mercado está completamente cerrado y nuestra prioridad era ir a un lugar donde podía jugar, que era Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, en este caso si la pifiaron. Estoy muy contento de verlo en Europa, no sé quien lo puso, pero hay que asesorarse con las personas que se tiene que preguntar.

Se habló de una posible llegada a equipos de Honduras, ¿hubo acercamientos de parte de clubes de Liga Nacional?

Sí claro, tengo una buena relación con los equipos, me consultan sabiendo que Alenis es un gran potencial, cualquiera en Honduras lo quiere, y en Costa Rica y Guatemala también tuve conversaciones, pero no podíamos esperar tanto tiempo, por que los torneos empiezan nuevamente hasta en agosto y no podía esperar todo eso para jugar, entonces lo que hicimos decidir por un lugar que el tenga la oportunidad de hacerlo de una vez. Si hace lo que tiene que hacer, que son goles, asistencias, minutos, las puertas se van abrir para una liga mayor.

¿Cómo surge la oportunidad de ir a Finlandia?

El tema deportivo nos llamó más la atención, tuvimos una conversación con el gerente, el entrenador, y donde estábamos dando ya las cualidades de Alenis y todo el asunto, esto llevo una-dos semanas, y lo evaluaron muy bien. Entonces cuando hablamos con el entrenador, él queda encantado porque es el jugador que necesitan. Cuando Alenis charló con el DT, me dice 'Solís, yo quiero ir ahí, por que eso es lo que necesito, una persona que confíe en mí, que quiere que sea uno de los claves del equipo', eso fue lo más importante que ellos tenían claramente en su estructura el futbolista que necesitaban y era Alenis. Habían otras dos opciones, que al final eran más complicadas, por las posiciones en la que lo veían, entonces nos decidimos por ellos.