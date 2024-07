Tota Medina previo a enfrentar a Alajuelense: “En este tipo de torneos hay que estar con calculadora en mano”

“Es una prueba importante para nosotros fuera de casa y ante un gran rival. Esta copa es algo lindo y vamos a tratar de llegar de la mejor manera”.

Uno de los futbolistas que viajó con la plantilla verdolaga fue Damín Ramírez, quien fue sometido a un operación y su participación está incierta.

“Damín tiene la herida al lado del ojo, lo llevamos, pero todavía no sabemos si será de la partida o lo vamos a preservar”.

Sobre el once que utilizará aún no lo define. “No hemos terminado de ver, tenemos el viaje por delante, un día más de entreno y ahí definiremos el once que jugará contra Alajuela”.

La Tota Medina reconoce que cuenta con la mayoría de sus futbolistas para este debut en el torneo internacional.

”Todos están habilitados, esperamos los de Cristian (Sacaza) y poder contar con él. Lo de Damín esperamos hasta lo último para ver si es de la partida o no, es resto están disponibles”.

Al momento de ser consultado por el nivel de juego de la Liga Deportiva Alajuelense, rival con el que tendrá que pelear un boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

“A nivel centroamericano es uno de los rivales más fuertes, es una gran prueba que lo tenemos fuera de casa, es uno de los candidatos. Nosotros con nuestros argumentos y seguir tomando experiencia para hacer las cosas bien y nos dé la chance de estar en la otra fase. Hay que ser mesurados que nos es una salida fácil”.

Y dejó bien claro que: “Para nosotros será importante (sumar de visita) ante un rival de semejante envergadura. En este tipo de torneos hay que estar con calculadora en mano para ir haciendo cuenta”.

Cerró destacando que: “Jugadores de experiencia y con nombre, nosotros haremos nuestros primeros pasos con estos chicos, pero en el campo somos once contra once y están pugnando por posicionarse mejor”.