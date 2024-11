Álex Güity revela las claves para que Olimpia sea pentacampeón y dice que Édrick Menjívar tiene potencial para salir al extranjero

Ha sido un torneo que he tenido oportunidad, trabajamos para eso, para que el profe pueda tenerlo en cuenta a uno y hacerlo de la mejor manera. El partido del domingo es importante para terminar primeros en la tabla, al principio del torneo era complicado, no arrancamos de la mejor manera, pero en el transcurso de la jornada mejoramos el rendimiento, sabemos que siempre es bueno terminar primeros, es ventaja deportivo. El tema del descanso ha sido importante, primero Dios podamos ganar el primer lugar.

¿Qué opina de lo que hizo Édrick en México, merece salir del país?

En lo personal me alegra bastante porque a Édrick lo conozco hace ocho años, me ha tocado compartir con él, vengo viendo ese crecimiento de él, a la misma vez me motiva en lo que se ha convertido.

Ya hace varios años viene jugando bien, me motiva pelear un puesto con él, es difícil por el nivel que tiene, pero me motiva a seguir trabajando, estoy compitiendo con el portero número 1 del país. Él podría tener la posibilidad de salir, ya se ha consolidado aquí, con la Selección lo viene haciendo bien.

¿Se complica más el hecho de tener más minutos en Olimpia por lo que hizo Édrick? ¿ Es complicado el hecho que salga de un país?

Este puesto para salir de Honduras es complicado, que yo sepa salió Bodden a Argentina. Kevin Hernández salió. Es un puesto complicado, aquí han habido buenos porteros para poder estar fuera del país, el portero hondureño tal vez no está cotizado, Édrick viene haciendo bien las cosas, ojalá Édrick sea el que abra ese camino. Si sale otro portero también, que se fijen en los porteros de aquí.

¿Qué es lo que más está aprendiendo de Édrick Menjívar?

Lo que más le admiro es cómo domina el juego aéreo, cómo sale, siempre trato de aprender, yo tuve la bendición de él de trabajar con Noel y Donis. Uno dice: “si ellos llegaron a ser lo que son, ¿cómo no me voy a exigir en los entrenos?”. Eso uno lo lleva a crecer, Édrick tiene liderazgo, trato de aprender, el puesto de portero es complicado, en las pequeñas cosas uno debe seguir cosechando.

¿Quiere seguir esos mismos pasos?

En lo personal quisiera estar en la Selección de Honduras. El torneo pasado pedí salir a préstamo a pelear por un puesto en la Selección. Me tocó ir a los partidos de Costa Rica, pero no bajo la guardia, siempre trato de mejorar de la mejor manera cuando se dé, estoy con el titular de la Selección, sé que es difícil, trato de no bajarme, estar motivado para dar lo mejor de mí cada día. Cada vez que se me dan las cosas tengo que hacerlo mejor, voy a trabajar, tarde o temprano estaré ahí para volver a la Selección.

¿Claves para ganar el título del Apertura?

La parte física, hay partidos puntuales que se puede sacar ventaja de ese punto, tratar que el equipo llegue completo, que no falte nadie por lesiones, sabemos que es la recta final, esta semana hemos trabajado la parte física, esto es clave para poder quedar campeones.

¿Es una opción salir de Olimpia para la continuidad o prefiere quedarse?

El torneo pasado lo había hablado sobre salir de préstamo, mi meta es crecer, tenía ese deseo de salir, tener esa experiencia, crecer, por eso tomé la decisión de ir, tengo contrato con Olimpia, estoy aquí, el tema de salir y venir no es bueno, no pienso cómo salir, tengo que pelearla, hacerle competencia a Édrick, siempre tratar las oportunidades que me da el profe.