Las duras confesiones de Allan Fajardo tras ser atacado en redes por supuesto abuso ¿Pensó en quitarse la vida?: “se siente que no hay salida”

Soy santabarbarense, casi el 100% de ahí es olimpista, mi papá es olimpista y obviamente apoyaba al equipo de mi papá. Al final me dije que no nací eligiendo a un equipo, es raro. Mi ídolo fue Carlos Pavón, donde iba tenía que apoyarlo. Un tío me decía que en Honduras, Pavón solo había jugado en Real España y me lleva a ver el clásico contra Marathón y sentí que era mi equipo. Fue a una edad manipulable, mi tío me decía que Pavón volvería para hacernos campeón. A finales de los 90, soy oficialmente Real España.

En barrio El Tamarindo en Tocoa llegué y dije, soy narrador y que había echo programas en Santa Bárbara. Ese mismo día me contrataron, llegué a eso de las 10:00 am y con programa al mediodía y vamos con todo. Viajé en bus de Sinaí a Tocoa, el primer futbolista que entrevisté fue a Camilo Bonilla Ocampo en la cancha de Banadesa, en los juegos estaba en cancha, diciendo alineaciones, entrevistas. Don Santos Cabrera, dueño de la radio, me dijo que no me salía viajar a diario y que tenía que moverme a San Pedro Sula o Tegucigalpa.

Aparecen los amigos, armamos un campeonato en vez de hacer las tareas y le pusimos la Champions Teca. Narraba y la publicidad que decía jodiendo eran las pulperías, nadie me pagaba. El chiste era ir a las pulperías y poner la grabación. Mi amigo Mario me dijo que fuera a la radio en Petoa, que era bueno, tenía 17 años. Me fui en 2005, se transmitía Liga de Ascenso y eran los juegos de Real Juventud, fui aventado.

En los 90´s jugaba, les ponía nombres de jugadores a todos. En 2001 y me va muy mal en las clases, era mucho fútbol para mí. Un profesor de español me mandó a la biblioteca y me recomendó el libro Historia de los Mundiales. Traté de aprenderme muchas cosas, me llevaba el libro a mi casa, me ayudó a hacer amigos porque era penoso.

¿Cuál fue el título que más celebraste?

El de 2003, estaba Carlos Pavón, Luciano Emilio, Pedrinho y a él en Facebook le agradecí. A todo exjugador de Real España se lo agradezco, nunca he renegado de ser Real España, me gusta ir al estadio a sol este, hablar y luego de lo que pasó. Yo soy más Real España que Selección, celebré más un gol de Allan Lalín en una semifinal que cualquier gol de la H. Real España es de día a día, la Selección aparece en fecha FIFA y después cuánto pasa para volver a hablar. Ojo, disfruté mucho a las selecciones, pero me jodió la eliminatorio del 2002 y disfruté la clasificación al Mundial de 2010 por la gente ¿Sabés cuándo me gusta que gane? Contra los ticos, ahí sí soy muy de Selección. Hay un clásico.

Tus inicios ¿Cómo fue el casting en Vica?

Estaba trabajando en el taller de mi tío, mecánica y pintura automotriz. Estábamos en barrio Guamilito (San Pedro Sula) un primo me dijo que en la U conoció a un camarógrafo y que iba a narrar el Mundial del 2010. Había un casting en Vica (Ahora VTV Honduras). Yo respondí, le dije que negativo. Ya para el lunes, pensé que si iba a hacer este trabajo toda mi vida en el taller, me decidí ir al casting y si me decían que no, me regresaba, no iba a pasar nada. En un internet hice un currículum, lo alteré (risas).

Denis Rivera me dijo, vamos a probar. A los casting uno debe llegar con traje, llegué con una camisa azul, greñudo, un pantaloncito a lo que daba, pero con la fe que iba a hacer mi relato. Sacaron un CD, y me dicen que aquí hay un partido para que se divierta porque lo iban a mandar a Guatemala y decidir si me contrataban o no. El partido era Ajax vs Anderlecth con Muma Bernárdez.

Nos vamos al estudio y me veo en las cámaras, sacaron las alineaciones y tomé papel y lápiz. Yo mismo dije, solo bajo la velocidad del relato de radio, era un juego repetido y comenzamos. De entrada me dicen que es hacerlo como si fuera en vivo y me solté... “Bienvenidos a este gran partido, donde juega el Anderlecht el equipo más grande de Bélgica y juega la Muma Bernárdez”.

Aparece un señor e ingresa, también Octavio Lemus y Mauricio Portillo que ya estaban contratados me dijeron que pare. Porque ese partido no tenía goles y me querían escuchar gritando el gol. Entonces me piden que me invente una narración con un gol de Muma. Y me lo dicen a mí (risas), todo salió.

Se acercó el señor y me dice, bienvenido muchacho. De entrada, que me corte el cabello y mi debut sería para un juego Corea del Sur contra Grecia. Fue todo gracias a la fe. Cuando salí, las lágrimas iban rodando, no sé qué pensaba la gente en la calle y llegué al taller a llorar a la paila de un carro, di gracias a Dios. Mi abuela me dijo que me querían ver en la TV, me lograron ver y eso fue lo más importante. Sentí que había coronado.

¿Tu narrador favorito internacionalmente?

Atilio Costa Febre. Víctor Hugo Morales.

¿Narrador favorito en Honduras?

Carlos Gris, pero hay algo en todos, he tenido la fortuna de trabajar con los mejores en este campo.

¿El grito de gol más especial?

El gol de Romell Quioto a Panamá en Copa Oro, uno del Real España contra Olimpia de Christian Martínez. Hay uno especial de Liga Mayor, Nolvin González anota para Pumas de Las Vegas con el Chelito Martínez jugando, sentí ese ascenso a segunda división y nos metieron 3 en Las Vegas.