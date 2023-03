Álvaro Morales previo al Atlas-Olimpia: “La prensa y afición mexicana no ve con desprecio el fútbol centroamericano, sino que no les importa”

“No te doy ninguna consideración del Olimpia en México, la prensa mexicana no está al pendiente, ni el aficionado está pendiente de lo que sucede. En otros países se puede discutir si está bien o mal, pero aquí no se está pendiente, hay cero referencias”, contó Morales sobre lo que se sabe del Olimpia en México .

“El Olimpia tiene el argumento de que ya tiene el marcador a su favor entre otras cosas. A muchos equipos mexicanos les cuesta mucho trabajo las visitas a Honduras porque no toman en serio el torneo hasta ciertas rondas, se relajan, no le dan cierta importancia, se ensoberbecen, entonces, a diferencia de las Copas de Conmebol , a la Concacaf le restan importancia”, mencionó el comentarista.

Los merengues no le tuvieron piedad a los “Zorros” a los que vapulearon 4-1 en el Olímpico. Morales cree que los cuadros del país azteca no le toman seriedad a la Champions de Concacaf, y hasta se agrandan o se relajan.

La prensa mexicana ve a la Champions de Concacaf como un torneo de bajo nivel por los rivales y Álvaro Morales dice que no es desprecio por los equipos centroamericanos, sino que a ellos no les importa ni interesa nuestra liga.

“Creo que la prensa mexicana no ve con desprecio al fútbol de Centroamérica, simplemente y sencillamente no lo ve, no le importa, no le interesa, no tiene ninguna referencia al respecto... salvo quizás cuando es un duelo de selecciones”, comentó el periodista.

Finalmente, explicó que, si Olimpia avanza de la serie contra Atlas, en la siguiente ronda viviría otra historia si choca con otro club mexicano. “Si Olimpia clasifica de Atlas, creo que le costaría más ya cuando encuentre a Tigres que tiene una mini crisis o se enfrenta al Pachuca que es un grupo de jugadores regular”, sentenció.