Amado Guevara se pronuncia en DIEZ TV sobre el enigmático mensaje del Victoria: ¿ha recibido ofertas?

“La verdad es que tuve muchos mensajes durante toda la mañana por el saludo que me hizo página del Victoria. No sé cómo lo interpetraron, pero yo así lo tomé, como un saludo de parte de ellos”, fue la primera reacción del “Lobo” ante el cuestionamiento.

Sin embargo, dejó en claro que la mención de la jaiba brava no significa nada: “Yo la verdad es que no he tenido ninguna comunicación con nadie de la diregencia del Victoria, sí de otros equipos, inclusive de oros países, pero de ellos no”.

Guevara fue consultado si desea regresar a la dirección técnica tras su último pasaje con la Selección de Puerto Rico en 2019, y el eterno capitán no ocultó su ilusión, mencionando que lo hará baja ciertas condiciones.