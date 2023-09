Exjugador del Real España y Marathón habla de los amaños de partidos: “Me ofrecieron $70,000 para perder contra Honduras”

Léster Blanco, el exjugador salvadoreño del Real España y Marathón, ha abierto la olla de pestes y ha reavivado el tema de los amaños de partidos en el ruedo centroamericano, específicamente en El Salvador, donde el tema ha sido álgido. VER MÁS: Fue acusado de amaños en El Salvador, pero ahora es pastor evangélico El actual jugador del Jocoro FC reveló en el canal de youtube “Al Suave” detalles sobre cómo funcionaban los amaños con los jugadores de la selección de El Salvador donde la mayoría de ellos en 2013 fueron suspendidos de por vida. Comentó que una persona le ofreció entre 7 a 70 mil euros (74,707.50 dólares) para perder el partido de ida del clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 contra Honduras donde al final El Salvador venció 0-1 de visita. “Yo estuve en esta etapa, yo lo vi todo, pero me callaba muchas cosas, no me metía, cuando empezó a pasar eso, vos armabas el rompecabezas, veías a alguien llamando por teléfono, antes vos escuchabas que hablaban por teléfono a otro país y vos decías si recién venimos de El Salvador no le vas a hablar a tu familia”, comenzó revelando.

“A mí me metieron en ese proceso, había una persona que había jugado conmigo en Nejapa y estaba metido en eso, yo tenía 20 años, existía una sub-21 en ese momento y me dijeron, yo ingenuo, ‘mirá yo tengo un amigo que quiere ofrecerles dinero para apoyarlos’, yo dije buenísimo, vamos a ganar, nosotros vamos a meter la cabeza porque vamos a ganar les dije, pero me dijo ‘no espérate, eso será más adelante’”, agregó. El salvadoreño no sabía cómo funcionaba la operación así que preguntó y la persona le dijo, “ustedes pierden el partido contra Honduras y les damos esto, yo quiero ganar le dije, quiero ir a los Juegos Olímpicos y me dijo ‘nombre agarrá unos seis jugadores y le damos 7 mil euros a cada uno o 5 mil, y te agarrás más, o te damos 70 mil euros y vos decidís cómo lo repartís, sólo agarrá algunos’”. Blanco recordó que en ese momento los jugadores de la Selección de El Salvador “sufrían” porque no les pagaban los suficientes viáticos de bus, entrenos o alimentación, entonces decidió comentarle dicha oferta a los jugadores del combinado “azul y blanco”. “Hablé con los futbolistas mayores y ellos me dijeron ‘démosle, aquí no nos quieren dar nada, hagamos una cosa reunámonos todos, si nos van a dar 70 mil reunámonos todos porque aquí somos un equipo y nos hace falta y lo necesitamos’, nos vamos a un salón en el hotel INDES, empecé a explicarles a mis compañeros y ellos empezaban a hacer las cuentas, les brillaban los ojos, como nosotros éramos bichos y con 1 mil dólares era una gran cosa”, manifestó el cuscatleco.

“Al final dijimos que no es para nosotros, yo no hallaba como decirle al chero que nos ofrecía el dinero, y me dijo ‘mirá va a llegar el que trabaja conmigo al hotel en Honduras’, entonces lo que ellos hacen llegan al cuarto del hotel donde está la delegación, te dicen que llevés a los jugadores que van a hacer el trato y cuando estás ahí ya es caso perdido porque te ponen la mitad del dinero en la mesa”, agregó. Blanco dijo que al final ya no le contestó a la persona las “llamadas” sobre la oferta que le hicieron, poco después dijo que esa situación seguía en la selección de El Salvador, al punto que cuando se destapó el caso de amaños en 2013 sufrió insultos de los aficionados cuando jugaba en el Marathón de la Liga Nacional. “Pasaron los años y eso seguía en la selección, para decir que en el 2013 yo estaba en Honduras, ya había jugado en Noruega en 2012, después fui a Marathón de Honduras y me gritaban ‘guanaco amañador’ y había un jefe de prensa al que le decía si me quieren entrevistar no metan el tema de los amaños porque eso no me gusta y no me compete, no tengo nada que ver ahí, yo estoy en selección”, recordó Blanco.