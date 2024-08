Nájar explica el mal momento de Olimpia y dice que sería un “fracaso total” la eliminación en Copa Centroamericana

Sí, somos conscientes, no estamos demostrando lo que debemos de demostrar, creo que individualmente y colectivamente somos un equipo que tiene mucho talento, a veces en el fútbol se dan momentos difíciles, al equipo le cuesta arrancar, hay que olvidarnos de eso y tratar de mejor las cosas en los próximos partidos, no quedarnos con las cosas del pasado.

Ha venido siendo importante, no hemos podido conseguir la victoria, pero como les digo yo: el jugador que le toca siempre trata de hacerlo de la mejor manera, al final las cosas no se dan, Yustin es importante para nosotros.

No podemos fallar, estamos con nuestra gente, eso sería un fracaso total el no poder darle la alegría a la gente, la gente que incluso ha ido a los partidos de visita, la afición de Olimpia es la única que viaja a los partidos de visita, no podemos fallar el jueves, tenemos que darle la alegría, tenemos que reivindicarnos.

¿Le parece que la crítica ha sido excesiva?

Al final sabemos de que Olimpia es Olimpia, uno como jugador está preparado para esas cosas, en el fútbol no siempre se gana, hay que saber perder, hay equipos que pasan por momentos difíciles, por ahí nosotros hemos pasado entre difícil y más o menos, el respaldo de la gente cuando critican siempre están ahí, esperamos que nos sigan apoyando, vamos a darle vuelta a la página y a sacar este barco adelante.

¿Cómo toma las declaraciones de Troglio en post-conferencia del Águila vs Olimpia?

No escuché la entrevista, no dijo nada en el vestuario después del partido, esto es fútbol, a veces se pierde, no todo el tiempo estamos concentrados, no siempre damos el 100% de los pases.

¿Para Andy Nájar es un retroceso regresar a la Liga Nacional de Honduras?

No, ya estoy acostumbrado a esos comentarios, si he logrado lo que logrado es porque he aprendido a no ponerle atención a esos comentarios, siempre veo el lado positivo de las cosas que están yendo de la mejor manera, lo demás es gracias a mí porque he sabido mantenerme con los pies sobre la tierra.