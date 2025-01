Andy Najar se despide del Olimpia con un emotivo video: “Gracias a todos cumplí mi sueño de niño”

“Hola querido Club Olimpia y su fiel afición, hoy me toca despedirme de este maravilloso club que me ha dado tantas alegrías y momentos inolvidables. No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud hacia cada uno de ustedes con su pasión, dedicación y apoyo han sido una parte fundamental de mi carrera”, comenzó diciendo Andy Najar.

Posteriormente, Najar agradeció a la directiva del León.

“Y a mi querido Olimpia, gracias por brindarme la oportunidad de formar parte de su historia, siempre recordaré con cariño los momentos compartidos con mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, en especial, al presi Rafa Villeda, Tato Saybe y Don Osman Madrid, así como a todos los que hacen posible que este club siga creciendo día a día. Gracias a todos cumplí mi sueño de niño”, destacó.

Por último, envió un sincero mensaje a la afición del Olimpia, que siempre mostró el cariño y respeto por Andy Najar.