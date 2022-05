Arboleda, tras el gol anulado a Olimpia: ‘‘Aquí ya no podemos ni hablar porque te castigan, ellos se equivocan y pareciera que el equivocado es uno’’

Arboleda cargó contra los silbantes y dijo que en muchas ocasiones le gustaría alzar la voz por algunas injusticias, pero que evita hacerlo para no recibir una sanción.

La ‘Tota’ Medina se pronuncia sobre la polémica de Said Martínez

“Satisfecho no, nosotros no queremos empatar, queremos a salir a ganar todos los partidos, pero hay situaciones que lastimosamente... nosotros como jugadores hacemos todo los posible dentro del campo, pero hay situaciones externas que te afectan. Al final no podemos hablar, porque aquí ya no podés ni hablar porque te castigan, se equivocan y pareciera que el equivocado es uno. Tenemos que levantar la cabeza y pensar en el sguiente partido’’, sentenció.

Olimpia se volverá a ver las caras contra las águilas el domingo en el estadio Nacional a las 5:00 PM por el pase a la final del Clausura 2022.