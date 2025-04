Arboleda muestra la inconformidad por los malos resultados del Olimpia en la previa contra Motagua: "no es crisis"

Olimpia acumula cuatro partidos sin ganar y Arboleda reconoció que existe frustración: “estamos inconformes por los resultados, pero en juego el equipo lo ha intentado. Hemos tenido la pelota, pero no se gana con eso. La pelota no está entrando como quisiéramos, son momentos que se viven y tenemos que estar atentos”.

El delantero fue enfático en señalar que no se trata de una crisis: “no es crisis. Sabemos que hay inconformismo de la afición y de nosotros como jugadores por no conseguir la victoria, que al final tapa muchas cosas. Cuando no se gana, se miran más detalles”.

Sobre el rendimiento del equipo, agregó que “no creo que sea falta de intensidad. Se ha intentado. Lo que pasa es que es difícil cuando el equipo rival se te cierra, es mérito de ellos. A los equipos grandes les juegan diferente, eso pasa en todo el mundo”.

En cuanto al entorno mediático, Arboleda alzó la voz al comentar que “es irónico cuando ganamos todo es fácil y Olimpia le pasa por encima a todos. Pero cuando no llegan los resultados, se menosprecia el trabajo. Ganar es difícil y mantener la constancia lo es aún más”.

“Hay personas que no respetan nuestra profesión, somos seres humanos con familia. Hay un afán de protagonismo en redes sociales que no les importa llevarse de encuentro a una persona”, sentenció.

Olimpia actualmente es segundo en la tabla con 29 puntos, a uno del líder Real España (30). Este domingo, a las 5:15 pm, recibirá a Motagua en el Eestadio Nacional Chelato Uclés en un derbi capitalino que dicta para un partido emocionante.