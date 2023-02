Astor Henríquez responde a Rubilio después de decir que lo malaconsejó en la demanda al club chino: “Eso no le brinda derecho a irrespetarme”

“Cuando yo llego al equipo Natong Zhiyun FC, tengo todo normal, firmo el precontrato y todo. La cuestión es que cuando yo llego me empiezan a hacer pruebas físicas, etc... todo normal hasta ese momento. Pues resulta que el equipo estaba haciendo pretemporada en otra ciudad y el presidente quería que yo me moviera para ‘que el técnico y jugadores me vieran’, entonces yo le dije al presidente que yo no me iba a mover sin firmar”, explicó el jugador en una charla con Carlo Costly.

“El equipo quería que fuera a entrenar y obviamente no acepté. Les dije que yo no iba a moverme donde ellos y como no firmamos nada, me regresé a mi país. Después los demandamos”, siguió.