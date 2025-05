¡Eduardo Espinel barre su plantel! Olimpia oficializa cuatro bajas de un solo golpe para la próxima temporada

El campeón nacional, Olimpia , no se anduvo con contemplaciones y tras sumar su copa 39, puso marcha andante el proyecto para la 40, siempre bajo la mirada técnica del uruguayo Eduardo Espinel.

Olimpia confirmó las salidas de José Mendoza, Juan Pablo Montes y también de los extranjeros Óliver Benítez, defensor argentino y del lateral brasileño Gabriel Araújo.

Las cuatro bajas del merengue no representa ningún problema para el cuerpo técnico, ya que son jugadores que no contaban para Eduardo Espinel, como por ejemplo Mendoza que no alcanzó siquiera a debutar.

El despido de los extranjeros le permite a Espinel llenar esos cupos con futbolistas que él le solicitará a la directiva, algo que le facilitará su trabajo para el Apertura 2025. El mismo técnico lo aseguró que ahora él armará su plantilla.