Eduardo Espinel responde si le estaban haciendo la "cama" en Olimpia y revela: "se decían muchas cosas que no eran ciertas"

Son cosas que a uno le nacen porque por dentro mucha gente no entiende que pasan muchas cosas por la cabeza, no solamente lo vivido en estos cinco meses, que fue estresante, que fue lindo a la vez, pero también uno recuerda el pasado de cómo inició nuestra etapa como entrenador, dónde inició, con muchas dificultades y dónde estamos hoy, ¿no? Disfrutando de un lugar privilegiado y bueno, en pocos segundos pasa un montón de cosas por la cabeza, el estar lejos de nuestro país y bueno, y por algún lado tiene que saltar todo eso, ¿no? Y en ese caso, se vio esa situación.

Sí, sí, se ha hablado mucho de eso. No sabe cómo va a reaccionar cuando consiga un objetivo. Es la primera vez por ahí que me pasa eso. He tenido la suerte de ganar otros títulos y nunca me había pasado, pero bueno, son cosas que son espontáneas, que no se sabe por dónde va a salir toda esa presión que uno tiene por dentro, todo ese bagaje de cosas que han pasado por todos estos meses. Y bueno, surgió eso y bueno, me lo he hecho saber, amigos, familia, lo he visto por ahí en las imágenes y bueno, por ahí son cosas que no es habitual en mi persona, pero vuelvo a repetir, eso es espontáneo.

Para nada, para nada. Estamos en Olimpia y ya a las dos horas de haber conseguido el título me pedían la 40. Así que se imaginarán que estamos permanentemente esforzándonos para seguir mejorando. Se vienen cosas lindas y difíciles. Estamos ya trabajando y esta presión es continua, es normal y la tenemos que asumir y tenemos que ir tratando de asimilarla porque estamos en Olimpia y si no quisiéramos tener la presión, no hubiéramos aceptado este desafío así que la presión va a ser permanente y es nuestro trabajo y tenemos que aceptarlo.

No, a ver, yo creo que Real España hizo su estrategia, pero se encontró con una Olimpia en ascenso. Es muy difícil terminar un campeonato en ascenso. Generalmente viene el desgaste, vienen lesiones, pasa factura y los equipos terminan por ahí disminuidos, pero creo que este Olimpia, creo que en las dos, tres últimas fechas del campeonato regular empezó a elevar el nivel, ¿no? Y terminó como tenía que terminar para definir el campeonato y creo que fue el único rival que terminó en ascenso y eso marcó la cancha en los finales. Principalmente en la última, donde tuvo una preponderancia a los 90 minutos, pisando fuerte, pero creo que Real España hizo su trabajo y si no pudo hacer más, creo que la responsabilidad la tuvo Olimpia.

Espinel, yo sé que usted como profesional me va a decir que no, pero a primera instancia, a primera vista, se vio que Real España no le pudo competir a Olimpia. ¿La estrategia usted la agarró muy por encima o tal vez hubo un miedo al rival?

En el más importante, sin lugar a dudas. He tenido títulos importantes con equipos que a veces era imposible lograrlo en mi país, con equipos muy chicos, muy en desarrollo, pero lograr un título con Olimpia, con toda la dificultad que tuvimos, con la repercusión que tiene, no tengo dudas que este es el título más importante de mi carrera y ojalá que sea el comienzo de muchos títulos importantes.

No, no, muchos, muchos jugadores. No puedo hablar de un jugador en especial, pero muchos jugadores que previo a todo ese momento difícil que pasábamos nos decían: "tranquilo, profe, que vamos a definir el campeonato". Y bueno, y algunos se acercaban después del título y me decían: "profe, se lo dije, este título lo íbamos a obtener".

A ver, primero que eso nosotros no lo creíamos en ningún momento, porque viendo a los jugadores trabajar en el día a día nos daba la certeza, y no creemos en eso. Sinceramente no creíamos cuando éramos jugadores. No existe eso, no existe.

Pero sentíamos, más que nada, por la preocupación de los que estaban al lado nuestro. La gente, la familia, los amigos, que por ahí se decían muchas cosas que no eran ciertas. Y bueno, y por ahí sufrimos un poquito, pero no por nuestro caso, sino por la gente que está alrededor, que a veces no entiende que es parte del fútbol. Entonces fueron momentos, esos momentos, creo que un poquito más difíciles de los que vivimos acá, estando en estos cinco meses

¿Qué es lo que más le llamó la atención de Olimpia y del fútbol hondureño en sí?

De Olimpia ya lo he dicho muchas veces el marco que lleva, la gente que lleva, la hinchada que alienta le da un colorido al espectáculo extraordinario, gente que apoya independientemente del resultado, eso me sorprendió para bien, siempre lo he dicho y no es para quedar bien porque no tengo por qué quedar bien con nadie, pero para mí de las hinchadas que he experimentado, es la hinchada más grande que he visto en cuanto aliento, en cuanto a colorido.

Después me ha sorprendido el club como tal, la dirección del club, la comisión directiva donde tiene metas claras y objetivos claros y donde en ningún momento se habló del tema, sino que siempre encontrando apoyo y priorizando el trabajo y evaluando el trabajo por encima del resultado. La verdad que es la primera vez que me encuentro con una dirección con unos directivos así porque generalmente más en mi país se está evaluando permanentemente el domingo a domingo el resultado y no se mira más allá y eso acá lo pude ver que es así.

Creo que he venido a un club donde realmente tienen objetivos claros, metas claras y que te dejan trabajar tranquilo y te ofrecen las oportunidades para trabajar, así que me ha sorprendido mucho lo del club y bueno, lo del fútbol hondureño, nada un fútbol difícil, donde yo creo que todavía están pañales, que hay muchas cosas para hacer que tendrían que hacer muchas cosas más para mejorarlo.

¿Le molestaba usted cuando le decían que este Olimpia estaba lejos que el de Troglio?

No, no, no, yo, o sea, respeto todas las opiniones, yo no me comparo con nadie, yo quiero ser mejor cada día, yo siempre lo dije, yo quiero venir a hacer historia acá, no podía compararme ni cerca con lo que hizo Pedro porque es algo que ojalá algún día pueda lograrlo, pero lo de Pedro fue algo extraordinario, pero no me comparo con entrenadores ni colegas ni con entrenadores que se han pasado por Olimpia.

Yo siempre dije que quería dejar mi huella, la pude lograr, pero no me conformo con esto, quiero seguir trabajando, pero no me molestan las opiniones, ni cuando hablan bien de mi trabajo ni cuando hablan mal. De hecho no tengo redes sociales, por eso no me preocupa.