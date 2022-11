¡Batalla campal en Olancho - Marathón! Presidente de Potros agrede a Keosseián e integrantes verdolagas son golpeados

Las cámaras de la televisora captaron como personas con vestimenta particular empezaron a atacar a los integrantes del Marathón. El preparador físico Flavio Chagas trataba de separar la trifulca cuando fue golpeado por el cipote agresor de Rial al este pegarle por detrás.

Los futbolistas del Marathón lograron proteger a Chagas, pero en eso el cipote en cuestión siguió encarando a los jugadores del verde, entre ellos, a Lucas Campana, que en defensa le soltó un gancho de zurda al rostro del buchinchero muchacho.

Cuando Campana golpeó al joven, el directivo de Olancho, Mario García (mangalarga azul), se le fue con todo al delantero argentino, pero su impacto pegó más bien en el brazo de Ovidio Lanza, su excompañero, que le alejaba del conflicto. Esta reacción del dirigente pampero se debió a que el conflictivo joven del que Campana se defendió sería su hijo.

- “En mi vida me pasó esto”, dijo Keosseián -

Previo a la salida del Monstruo Verde del inmueble olanchano, integrantes del Marathón hablaron con DIEZ respecto a los “bochornosos actos”.

Keosseián acusó que “me dijeron que podría haber sido el hijo del presidente (Samuel García) el que pegó un cabezazo en la espalda y me tiró al suelo, allí fue cuando perdí mis lentes. Yo nunca lo agredí a él (presidente de Olancho), ¿por qué lo haría? Primero lo quise felicitar, le dije que hicieron un gran partido y después me golpeó”.

Y aseguró que “estoy bien de salud, solo que no veo nada ya que estoy sin lentes. En mi vida me había pasado algo igual como lo sucedido hoy, esto no puede suceder en el fútbol”.

Por su parte el directivo verdolaga, Rolin Peña, comentó que Manolo Keosseián “recibió tres golpes fuertes, estuvo a punto de perder el conocimiento, también nuestro preparador físico (Flavio Chagas) y el asistente. No tienen sentido estos actos para el decaído fútbol hondureño”, lamentando lo sucedido.