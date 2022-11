La explosiva conferencia de Héctor Vargas tras la eliminación del Real España: cruce con periodista y no confirma su continuidad

Héctor Vargas y el Real España fracasaron en el Apertura 2022. Quedaron eliminados en casa ante Victoria (2-3 en global) en el repechaje y a pesar que hace seis semanas la Máquina se ilusionaba con el doblete, finalmente se quedaron sin nada.

El técnico argentino fue tajante y preciso en sus respuestas. Apuntó que a sus jugadores le faltó efectividad, afrontó con autoridad una pregunta incómoda y su respuesta a la interrogante sobre si seguirá o no como estratega del Real España, la dejó a merced del presidente Elías Burbara.

Salomón Nazar, contundente tras la clasificación a semifinales: “Son siete partidos que el Victoria los ha jugado a muerte”

LA CONFERENCIA

¿Qué sensaciones deja la eliminación?

Cuando venís con toda la ilusión del título y eso se derrumba, pesa porque realmente se hizo todo. Todo nace del penal que no fue en La Ceiba (empate 1-1 al 90+6), y hoy en las primeras dos que ellos tuvieron, las metieron. Tuvimos varios con Ramiro Rocca y Pedro Báez, no pudimos empatar 2-2.



Tengo que confirmar el penal al último minuto que no cobraron, pero si era penal ¿por qué no lo pitó? Justo nos pusieron el árbitro que expulsó a “Buba” López ante Real Sociedad y lo nombraron en liguilla.