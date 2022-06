Yan Maciel tras su llegada a Honduras: “Sé de la grandeza del Olimpia, dejaré todo por la camiseta”

“Eso no me preocupa, yo estoy enfocado en hacer lo mío y se que me van a salir bien las cosas, trabajaré con seriedad y profesionalismo. No estoy pensando en lo que pasó con los otros extranjeros”.

Al momento de consultarle por el número de camisa que le gusta utilizar. “Eso no me importa, si, soy un 10, un volante ofensivo, pero lo que lleve en mi espalda no me importa, sí lo que lleve al frente que es el escudo del Olimpia. Si se da la oportunidad sí, (pedirá la camisa) pero no me preocupa”.

En lo que corresponde al conocimiento del plantel de jugadores del Olimpia. “Sé que tienen grandes jugadores, nacionales y eso es lo importante, ya que la liga se hace fuerte por eso. Me imagino que la competencia será muy grande y espero estar a la altura”.

También aprovechó la oportunidad para opinar del conocimiento sobre Pedro Troglio.