Revela lo que sucedió: Bryan Barrios pide disculpas a Diego Reyes y delata las amenazas a muerte que ha recibido

Arrepentido y pidiendo disculpas, así se escuchó a Bryan Bernárdez Barrios cuando le consultamos sobre lo sucedido durante el partido entre Juticalpa FC y Real Sociedad por la segunda jornada del Apertura 2024.

El defensor de los canecheros atendió a DIEZ y evidenció su culpabilidad en la agresión contra Diego Reyes, pero también reveló todo lo que el delantero tocoeño le profería en pleno partido, algo que lo cegó y lo hizo cometer la infracción que no fue castigada por Luis Mejía, árbitro del partido.

”Le ofrezco una disculpa a Diego Reyes, esa jugada la verdad me cegué, estaba muy enojado, pero no justifica el hecho. Lo hice por el motivo de que me estaba tratando de mono y de esclavo y creo que en este tiempo eso es racismo, eso fue lo que me calentó para hacer esa acción, no debí hacerlo, pero lo caliente del partido me hizo hacerlo, ofrezco una disculpa y repito, no lo tuve que haber hecho, pero creo que él no debía de tratarme de esa manera”, comenzó contando el zaguero.

“De lo que llevo de mi carrera nunca me han expulsado por aspectos como ese, no soy un jugador mala leche, ni desleal, lo que me dijo me llevó a hacer eso, a veces uno no piensa lo que hace. Cuando llegué a casa dije yo que estaba mal lo que hice. Que Diego me disculpe, soy una persona que no quiere agredir a nadie, esto es deporte y él es un compañero, al final nos abrazamos y ahí quedó todo”, dijo Bryan Bernárdez a los micrófonos de DIEZ.