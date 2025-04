Bryan Sáenz confiesa que selección centroamericana se lo quiere "robar" y lo que había frenado su debut en Honduras

Tras su estreno, Bryan Sáenz habló para los medios de comunicación y mostró su alegría por cumplir una de sus primeras metas importantes en su carrera como futbolista profesional.

Además, sorprendió al revelar la selección centroamericana que está interesada en "robárselo" para que juegue con ellos y los procedimientos que le han recomendado hacer.

También destapó su jugador favorito en el ámbito nacional e internacional, así como sus consejeros y con los compañeros que más habla en Olimpia.

DECLARACIONES DE BRYAN SÁENZ

¿Qué se siente debutar con el equipo más icónico de Honduras en primera división y de quiénes te acordás?

La verdad que muy feliz, contento por el debut que tuve. Tuvimos percances por lo que pasó en reservas y no puede agarrar lista. Estuve mal, pero siempre salí adelante para poder hacer las cosas bien, trabajar y muy feliz por debutar con el equipo más grande de Honduras y Centroamérica. El triunfo se lo dedico a mi madre, padre y a toda mi familia que siempre me han estado apoyando.

¿Cuál es la meta de Bryan Sáenz?

Este es uno de los primeros pasos que voy dando en mi carrera. Gracias a Dios poco a poco he logrado cosas. Mi sueño es llegar al extranjero y estamos trabajando para eso día a día.

¿A qué jugadores admiras?

Admiro bastante a Jerry Bengston por todo lo que ha logrado en su carrera, todos los goles que ha hecho nacionalmente. De afuera me gusta Kylian Mbappé, ya que es un jugador bastante habilidoso y con bastante velocidad.

¿Quién es el futbolista que más te aconseja, el que más se ha cercado a vos y el primero en meter tijera?

Me aconsejan todos, desde que llegué a la pretemporada me han dado la confianza. El que más me habla es Jorge Álvarez y el primero que metió tijera fue Julián Martínez.

¿Cómo te sentiste en el clásico?

Bastante presión cuando entré porque es un clásico, no es cualquier equipo Marathón, van peleando ahí, pero gracias a Dios pude salir bien.

¿Es cierto que hay acercamientos por parte de la Federación de El Salvador?

Sí, la verdad que han estado en comunicación con mi papá y conmigo. Tienen un interés en mí, pero no sé todavía, en el transcurso de mi carrera es una decisión que voy a tomar, ya que toda mi vida he vivido en Honduras y en El Salvador no he estado mucho tiempo.

¿Tu sueño es jugar con la "H"?

Sí, con la Selección de Honduras.

¿Tu padre es de origen salvadoreño, platicas con él al respecto sobre esa posibilidad?

Sí, mi papá es de allá. Hemos platicado muchas veces de ese tema, ya que si le exigen bastante,sobre cosas que vaya a sacar allá y que haga pruebas. Él me ha dicho que yo tome la mejor decisión, que es mi carrera, no la de él. Más adelante tomaré la decisión.

¿Cómo define su personalidad y características de juego?

Me defino como un jugador bastante rápido en espacio largo.