Carlo Costly lo cuenta todo: Su mejor gol, equipo de sus amores, el nivel de Concacaf y lanza dura crítica a los jóvenes de la Liga Nacional

Carlo Costly es uno de los futbolistas que escribió sus nombre con letras doradas en la Selección Nacional y en varios equipos de la Liga Nacional de Honduras.

Con un largo recorrido por el extranjero, el “Cocherito” es una voz autorizada para analizar la actualidad del balompié hondureño.

Costly no solamente tiene un perfil alto en las canchas, sino que en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores. El atacante realizó un Twitter Space, donde compartió de todo un poco.

Fiel a su estilo, los aficionados querían conocer más a fondo al cañonero, este no se limitó y respondió todas las inquietudes.

EQUIPO CON EL QUE SIMPATIZA EN LA LIGA

“La familia a uno de los equipos de San Pedro Sula, pero hincha, obviamente olimpista desde chiquito”

COMO FUE QUE SE HIZO OLIMPISTA

“Un exesposo de mi tía fue que me hizo olimpista, ya que me llevaba al estadio Morazán y desde pequeño sentí ese cariño por el Olimpia, la Ultra (Fiel) que va a donde sea y eso es lo que me gustó bastante de los cánticos”