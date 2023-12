Carlos Pineda, volante de Olimpia, se dio cuenta de la muerte de su abuelo horas antes de la final ante Motagua: “Fue duro”

La vida le dio un duro golpe el jueves por la mañana a Carlos Pineda, pero a la vez una alegría por la noche tras coronarse campeón con Olimpia venciendo en la final al Motagua. Carlos Pineda es uno de esos jugadores que tienen una historia que contar. En su infancia llegó a jugar en canchas de tierra. “Yo siempre soñé con ser jugador del Olimpia, nunca me imaginé ganar tantos títulos, tener tantas alegrías, no me lo imaginaba, pero eso es lo que llama ser jugador del Olimpia”, expresó.

Y siguió: “Yo crecí en el INFOP (lugar donde entrenan las menores del Olimpia) lleno de tierra, todos los días llegaba a mi casa y me bañaba, salía rojo por la tierra y hoy estoy aquí luchando por el equipo, entonces los niños pueden creer que se puede”. Ver: Yustin Arboleda, héroe de la final, reveló qué le dijo Troglio, su salto en el gol y ¿se acabó su contrato con Olimpia? Carlos Pineda disputó la final ante Motagua tras recibir en horas de la mañana la triste noticia de su abuelo, Miguel Pineda. “En la mañana nos levantamos con esa noticia de mi abuelo, la verdad que mi mamá es un apoyo muy fuerte para mí, también mi novia, me dieron consuelo. Mi papá también, tiene un gran corazón, una gran fortaleza y lo que él quiere es que yo juegue y disfrute y agradecido con él por darme esta oportunidad”, comenzó contando. “Fue duro porque uno no puede estar, uno dice ‘qué hago, estoy aquí encerrado, tengo final en la noche, me voy o me quedó, qué hago con mi papá’. Son decisiones difíciles, uno siempre quiere estar con la familia, pero al final siento que es lo que mi papá hubiera querido”, dijo. Carlos Pineda dio mayores detalles de la muerte de su abuelo el día de la final Olimpia-Motagua. Ocurrió en horas de la mañana.

“Justo venía de desayunar a las 9:00 am, mi novia venía en el avión de San Pedro Sula a Tegucigalpa, con un primo estábamos hablando sobre qué íbamos a hacer, son noticias difíciles. En la mañana estaba hablando con mi mamá de lo que iba a pasar, no sabíamos si iba a durar una semana más o un día más, todo estaba en manos de Dios”, relató.