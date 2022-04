Los fuertes castigos que recibiría Real España: veto del estadio Morazán, alta multa económica y pérdida de puntos

La pelota se volvió a manchar en Honduras y el Real España sufrirá consecuencias al ser incapaz de dar seguridad en el clásico ante Marathón que se disputó, a medias, el sábado 2 de abril.

El juego correspondiente a la fecha 12 del Clausura 2022 se suspendió al minuto 29 tras disturbios entre las aficiones de las escuadras sampedranas en el estadio Morazán, que será vetado en castigo de lo acontecido.

- Sanciones en la mesa -

Las autoridades de la Liga Nacional no han querido emitir un comunicado ni sus principales directivos referirse al tema, ya que esperan la resolución de la Comisión de Disciplina. Pero los presidentes de ambos equipos no aceptan los errores de sus aficionados y no hay un plan para frenar la violencia.

La Comisión de Disciplina se reunirá a más tardar este martes para resolver el caso y dentro de los escenarios que se manejan, los castigos podrían ser los siguientes para la Máquina:

✖️Cierre temporal del estadio Morazán de hasta tres juegos.

✖️Multas económicas que podrían llegar hasta los 100 mil lempiras.

✖️Pérdida de puntos

✖️Disputar los próximos tres juegos como local en cancha alterna, que sería el estadio Olímpico, a puertas cerradas.

✖️Prohibido el ingreso de la barra organizada en todo lo que resto del campeonato Clausura 2022

Esto se menciona según lo que dicta el reglamento de la Comisión de Disciplina. Los catedráticos jugarán como local ante Olimpia el sábado, además de los juegos por la fecha 16 y 18 ante Victoria y Vida.