$!Elías Burbara tras el violento Real España-Marathón: “Quisieron boicotear el espectáculo y frenar el buen rendimiento deportivo nuestro”

¿Se siente responsable como presidente de Real España de lo sucedido anoche? Nos sentimos tristes, eso es lo que sentimos. Se planeó una fiesta deportiva donde solo estaba invitada la familia aurinegra. Desafortunadamente hubo algunos colados que llegaron a apagar la fiesta y a tratar de detenernos anti deportivamente. Ya que no lo pueden hacer dentro de la cancha, lo intentaron desde afuera.

Joven cayó de espaldas al suelo: las otras fotos que no viste del zafarrancho en el clásico sampedrano entre Real España y Marathón ¡varios policías terminaron heridos!

¿En qué cree que falló Real España anoche. Se confiaron y no creyeron que podía darse un hecho como estos?

Uno planea cosas buenas, espectáculo, sorpresas, vacunas, concursos, entretenimiento. Y eso se estaba logrando. Esto no es en qué se falló, sino en quiénes quisieron boicotear nuestro espectáculo y frenar el buen rendimiento deportivo nuestro, lograron su objetivo. Fuimos atacados, nos defenderemos y les advertimos que no nos detendrán.

¿Cree que lo de la afición de Marathón fue planificado para boicotear el clásico?

Claro, no pueden ver ojitos bonitos en cara ajena.

¿Por qué esa enemistad con la directiva de Marathón. Se palpa de lejos una mala relación?

La relación con ellos es normal, como con los demas rivales. Mirá las rivalidades eternas del futbol. Madrid-Barça, Boca-River, Milan-Inter, aquí lo ves entre Olimpia y Motagua. En Europa se resolvió esto prohibiendo el acceso de afición visitante y lograron su objetivo. Nosotros debemos ser enérgicos en jugar solo con aficion local todos los partidos. No se si te fijaste pero el estadio estaba lleno, el ambiente espectacular, la familia habia vuelto al estadio. Y ellos se pasearon en todo.

¿Buscando que esto se acabe, qué mensaje le gustaría darle a la directiva de Marathón?

Me dirigiré a la Liga Nacional. Debemos legislar los diez equipos para erradicar a la aficion visitante de todos los estadios.