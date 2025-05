César Romero, héroe de Real España en semis, recuerda el día que enfrentó a Haaland, su paso por Motagua y su tristeza por perderse la final

Tras su gran momento con Real España, Romero charló en nuestro podcast LA PELOTA AL DIEZ, donde reveló los motivos de su levantón en el balompié catracho, el dolor que vivió a nivel familiar y lo que significó anotar el gol del pase a la final.

Asimismo, mencionó el acto de indisciplina que no olvida, el día que enfrentó a Erling Haaland, su relación con Diego Vázquez y el mensaje que le manda a sus críticos.

--- LA ENTREVISTA ---

César, se desató la locura tras el gol que finiquitó el pase de Real España a la gran final. El Morazán estaba casi abarrotado

Sí, sabíamos que el estadio iba a estar así de lleno, que la gente nos iba a ir a apoyar, teníamos la ilusión de eso y gracias a Dios con su ayuda y la afición fue parte importante para poder sacar la victoria.

La celebración fue épica, pero te terminaron expulsando y te perdes la primer final

Sí, lastimosamente me ganaron las emociones, en el momento no me di cuenta que tenía la tarjeta amarilla y lastimosamente por eso me expulsaron y la euforia de la gente, el minuto que era, era el gol para ceder la final y creo que fue de bendición para mí y para el equipo.

No te acordaste que tenías tarjeta amarilla, ¿qué pasó realmente?

Para serles sinceros eso fue, se me olvidó, fue lo último que pensé y hasta después cuando las emociones bajan un poco uno se da cuenta que tiene la amarilla pero en el momento que la pelota ingresa al marco fue lo último que me acordé y por eso me quite la camisa, fue un gol de emoción.

¿De quién te acordaste en ese momento cuando metiste ese gol?

Creo que de todo el esfuerzo que ha valido la pena, día a día en los entrenamientos con los compañeros, creo que es algo de todos nosotros, de venir trabajándolo y ese gol lo anoté yo pero creo que todos los compañeros también son parte de eso.

¿Llegaste a llorar en ese momento de ese segundo gol o solo fue del gol, de que gritaste gol, estabas tranquilo?

La emoción me hace que me quite la camisa pero al final estuve tranquilo y nada más disfrutar el momento del gol.

¿Se arrepiente de haber celebrado de esa manera?

Obvio, 100% me arrepiento porque no voy a poder estar para el primer partido, pero a veces siento que en el momento fue lo que me salió pero ya pensándolo un poco más frío y sí me arrepiento 100% de eso porque tal vez no voy a poder ayudar a mis compañeros en el terreno de juego pero seguramente lo estaré haciendo desde las gradas y apoyando a mis compañeros que seguramente lo harán muy bien. Después de recibir la roja y ya estar más tranquilos en el camerino, después de la celebración.

¿Te tocó charlar con Justin Campos sobre esa tarjeta roja o con otro compañero?

No, la verdad que no, ya un poco cuando todos estamos más tranquilos y es como ¿por qué hiciste eso? Si tenés que estar un poco más concentrado y eso pero es la emoción del partido, vuelvo y explico que es la emoción del partido y me arrepiento de la roja porque como le digo, no voy a poder estar para el partido y eso.

¿Qué pasó en el zafarrancho entre Motagua vs Real España? ¿Qué pasó con Daniel Aparicio?

Bueno, ya me habían sacado la roja, se estaban jugando los últimos dos o tres minutos creo y no me di cuenta en el momento porque eso fue el otro lado de la cancha, no me di cuenta en el momento pero la emoción tal vez de Aparicio es un desahogo personal porque adentro de la cancha se dicen muchas cosas que a veces uno se puede sentir oprimido o algo así entonces ahí tal vez la calentura, seguramente él también se arrepiente de eso pero a veces ganan las emociones más que el atleta.

¿Qué les dice Daniel Aparicio sobre esta situación que lo dejó sin la gran final?

Sí, obviamente es un jugador que es importante para nosotros, para el club y también en lo personal seguramente él ha de estar arrepentido pero como le digo a veces el momento y la euforia hace que uno tome esas malas decisiones que al final repercuten para el equipo.