Samudio dice que Panamá “está para dar el golpe en Centroamérica” y revela el por qué del gran momento “canalero” en Concacaf

La Selección de Panamá acarició su primera Copa Oro , sin embargo, los canaleros no pudieron vencer a México en la gran final en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

De vuelta con Marathón: ”Muy contento de volver a estar acá con el grupo después de los compromisos que tuve con la Selección (Panamá) y ahora llegar acá con el recibimiento que me dan los compañeros, somos una familia. De una vez afinar para lo que se viene, tratar de hacer las cosas bien, tratar de marcar el patrón del torneo pasado”.

Duelo ante Olancho FC: “Me cuentan que tiene tres torneos, pero pareciera un equipo denominado grande porque juega muy bien, lo que hizo el torneo pasado fue importante. Por ahí se le fueron algunas piezas, pero el trabajo en conjunto, es su fuerte. A cuidarnos de ellos, van a ser un equipo similar como lo fue el torneo pasado”.

¿Para qué está Marathón? “Todos los equipos que están en esta liga apuntan a campeonar y han venido nombres referentes a la institución, ahora nos toca dar un paso más firme, estuvimos cerca el torneo pasado, pero con esos nombres que están por incorporarse, vamos a tratar de lo que todos anhelan”.

Amor por Marathón al no tener vacaciones: “Trato de ser un jugador profesional, tengo contrato con Marathón. No importa, hablé con mi familia de que no iba a estar muchos días, necesito ponerme a tono con el equipo porque necesito empezar desde ya con lo que hice el torneo pasado, para tratar de hacerlo bien. La afición sabe lo que doy adentro”.