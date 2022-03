¡Arranca la segunda vuelta! Olimpia quiere recuperar el liderato y Marathón vs Vida, un duelo por la zona alta del Clausura 2022

JORNADA 10 Y QUIÉN TRANSMITE

5:06 PM: Marathón vs Vida -Canal 11- (Estadio Olímpico, SPS)

6:00 PM: UPNFM vs Real Sociedad -Tigo Sports- (Marcelo Tinoco, Danlí)

7:15 PM: Honduras Progreso vs Olimpia -Tigo Sports- (Humberto Micheletti)

7:30 PM: Victoria vs Platense -Tigo Sports- (Estadio Municipal Ceibeño)

*DOMINGO* Motagua vs Real España -Tigo Sports- (Estadio Nacional)

LOS DATOS DE CADA JUEGO

Marathón-Vida

-Serie histórica: 205 juegos: Marathón ganó 86, Vida ganó 56 y empataron 63

-Serie en el Olímpico: 19 juegos: Marathón ganó 10, Vida ganó 4 y empataron 5

-Vida le ha ganado los últimos 4 duelos a Marathón en la liga

UPNFM-Real Sociedad

-Serie histórica: 14 juegos: UPNFM ganó 8, Real Sociedad ganó 2 y empataron 4

-Serie en Danlí: 1 juego: Lo ganó la UPNFM

-UPNFM suma 3 juegos sin perder con Real Sociedad en la liga

Honduras Progreso-Olimpia

-Serie histórica: 33 juegos: Olimpia ganó 20, Honduras Progreso ganó 6 y empataron 7

-Serie en el Micheletti: 15 juegos: Olimpia ganó 6, Honduras Progreso ganó 5 y empataron 4

-Olimpia acumula 15 juegos sin perder con el Honduras Progreso en la liga

Victoria-Platense

-Serie histórica: 148 juegos: Platense ganó 55, Victoria ganó 52 y empataron 41

-Serie en La Ceiba: 74 juegos: Victoria ganó 32, Platense ganó 18 y empataron 24

-Victoria suma 6 juegos sin perder con Platense de los cuales le ganó los últimos 4 duelos

Motagua-Real España

-Serie histórica: 240 juegos: Motagua ganó 85, Real España ganó 79 y empataron 76

-Serie en Tegucigalpa: 114 juegos: Motagua ganó 53, Real España ganó 28 y empataron 33

-Real España no perdió en sus últimas 2 visitas al Motagua en la capital (1 triunfo y 1 empate)