$!Primitivo Maradiaga se sincera: Ve de cerca el descenso y no descartar dirigir a Platense en la Segunda Divisón

¿Hay algo que les esté faltando a los futbolistas? - se le consultó-: “No, al contrario, durante mi estadía, por lo que he escuchado es la primera vez que estamos al día (salarios), incluyéndome. La junta directiva nos ha dado lo que hemos solicitado. Puedo sonar paradójico, pero es el lugar donde me he sentido más a gusto por lo que los dirigentes me han dado con la libertad de poder tomar decisiones”, respondió Primi.

Para Maradiaga, descender no sería una tragedia, sino un acontecimiento más en su carrera deportiva.

ASÍ MARCHA LA TABLA ACUMULADA DE LA LIGA NACIONAL

“Sería una experiencia nada más. No asumo ningún otro pensamiento, aquí vivimos mucho del qué dirán, de la imagen. Sería una experiencia triste, pero si no me sobrevaloré cuando alcancé títulos con Motagua, ahora no me sentiré como el peor de los técnicos”, comentó,

En caso de no lograr el objetivo y si Platense le pide dirigir en Segunda, dice que está dispuesto a hacerlo siempre y cuando hayan condiciones.

“Sí, ¿por qué no? Esto no es ningún pecado. Ellos sabrán bajo qué condiciones, las analizamos y de allí podemos partir; si Platense me habla, lo vemos y seguimos. Pero no estamos pensando en eso (descender). El River Plate descendió y regresó, así como lo hizo Platense de la mano de Néstor Matamala”, dijo Primi.