$!Las cosas que no sabías de Ramiro Rocca: Su infancia, el significado de sus tatuajes y su novia hondureña

Ramiro Rocca es un tipo tranquilo. Es el goleador del Real España y uno de los mejores delanteros que ha venido a Honduras en los últimos años, pero fuera de la cancha habla con mucha soltura del fútbol y de la vida. En esta segunda parte de la entrevista con DIEZ, el sudamericano habló de su vida persona que va desde su infancia en su natal Hughes pasando por la dolorosa muerte de su madre y ahora de su vida en Honduras donde ha encontrado el amor en una catracha que de momento le ha robado el corazón. ¿Cómo era tu vida en Hughes? Tranquila. Siempre fui al colegio, que lo tenía a media cuadra, por las mañanas, por la tarde almorzaba y con el último bocado de la boca salía a jugar pelota. Volvía y mamá me regañaba bastante porque no hacía tareas. Era de familia humilde, nunca me faltó nada, siempre tuvo un plato en la mesa. ¿Eras rebelde? Un poco de tanto joder con el balón aprendí. Cuando venga mi papá que te cuente, él no tiene pelo, imagínate lo que le hice renegar. Qué cosas no hacía, todas las que te pensés. Nosotros nos escapábamos del colegio hasta que una vez mi papá me encontró en un criadero de caballos de carrera, un amigo trabajaba allí y fuimos todos a las 7 de la mañana tomando mate, riéndonos y llega mi papá allí, entonces yo corriendo y él atrás en el carro. REPASA LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA DE RAMIRO ROCCA ¿Cuál era tu deseo desde pequeño? Yo lo que siempre soñé fue jugar al fútbol profesionalmente, no importaba dónde, soy muy fanático del fútbol, lejos de lo económico, no hay emoción más grande jugar en una cancha llena de aficionados. Siempre cerraba los ojos cuando me costaba y miraba la cancha llena, ahora lograrlo no tiene precio.

¿En qué equipo quisiste jugar siempre? Mi primer entrenador me llevó a los inferiores de Newells Old Boys, estuve casi dos años. A los 18-19 años debía firmar contrato, no se me dio, había unos “negocios” aparte que yo no tenía, pero no me arrepiento de nada, estoy feliz. Siempre se te viene jugar en la Selección, en Boca o River, pero hace tiempo que vengo cumpliendo lo que soñé y es impagable. ASÍ MARCHA REAL ESPAÑA EN LA TABLA DE POSICIONES ¿Cuál es tu equipo de toda la vida? Es el de mi pueblo, Hughes Football Club (Liga Venadense). En la primera de Argentina es River Plate, aunque mi viejo era de Boca y cuando era chiquito me ponía la camisa del Xenieze hasta que me di cuenta yo, ja ja. No te pregunto qué hubieras sido si no fueras futbolista porque está claro... Ja, ja. Lo que pasa es que yo nací, y tengo fotos donde no había aprendido ni caminar y mi papá ya me había tirado la pelota, todos los días mirando fútbol y a los “burros” de Boca. Quiero seguir involucrado al fútbol, capaz arranque un curso de técnico, pero la idea del día de mañana es seguir jugando al fútbol, tengo para un par de años más. ¿Por qué eres River y tu papá Boca? A los 3-4 años era Boca, pero mi mamá era de River y cuando ellos fueron tricampeones en 1997 ella fue a festejar en las calles. Y yo le dije a mi papá: “¿Cuándo va a ser campeón Boca? Nunca sale. Me voy a hacer hincha de River”, y me fui con mi mamá. (risas).

¿Qué ídolos tuviste de pequeño? En esa época de River estaba Enzo Francescoli, Marcelo Salas, me acuerdo verlos jugar. También Martín Palermo, aunque era bostero, él era un animal, y aún así le dicen “burro” y tiene como “dos mil” goles, ja ja. Íbamos al potrero a jugar y cuando anotaba decía que era como Palermo, él era mi referente, pero no lo decía mucho porque era de Boca.

¿Messi o Maradona? Como digo siempre, no los comparo, los disfruto. Cómo los voy a comparar... mi papá siempre Maradona. Entre Bilardo y Menotti cualquiera de los dos, son estilos completamente diferentes, pero ambos son campeones del mundo, que voy a decir yo... ¿Te ha pasado que cuando vas al aeropuerto, la seguridad te consulta qué traes en la maleta y tu le respondes “hierba”? Sí, ja, ja, ja. Miles de veces. Cuando fuimos en verano a Estados Unidos por la pretemporada con Real España. ¿El mate debe ser dulce o amargo? Debe ser amargo. En Argentina vos naces y te dan mate, pero con azúcar. Cuando vas creciendo te asocias con distinta gente y aprendí a tomarlo amargo. Dulce sólo lo toman las mujeres. ¿Un equipo grande donde estuviste cerca de jugar? Cuando estaba en Guatemala tuve unos llamados de Costa Rica, pero quedó en la nada. “¿Saprissa?” (se le consultó) Un caballero no tiene memoria dicen... ¿Tu primer sueldo? ¿Qué hice? No recuerdo porque no me alcanzaba para nada. Traté siempre de ahorrarlo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ir a la piscina o hacer asados, invitar a Ezequiel Denis, o Omar Rosas, que viven por acá. Miro fútbol, veo todos los partidos cuando hay Champions, Libertadores, así como los partidos de Honduras. ¿Tu ciudad favorita de Honduras? San Pedro Sula, es lo más lindo. ¿Y la comida hondureña? Desayuno catracho, suelo meterle los frijoles y huevos a la tortilla como baleada. El pollo chuco lo como a veces porque tiene más grasa que mi viejo, pero lo como después de un partido. ¿Tu cerveza favorita? La Ultra Michelob. La Salva Vida sí me gusta, pero es complicado a la mañana siguiente (risas). Cuando vino viejo le compré una caja de Salva Vida, eran las 9 de la mañana y escuchaba como lo abría. Familia: Mi papá (Luis, 64) es un amigo para mí, ahora está casado con una nueva mujer, pues mi madre (Liliana) falleció en 2009, en cada gol está presente. Tengo un hermano menor, Rodrigo (29), vino a la semifinal contra Motagua y estuvo alentando en los barrotes.