¿Tiene ofertas? Jorge Álvarez se rinde con Michaell Chirinos por el Puskas y habla de la posible salida de Troglio de Olimpia

Olimpia ha venido de menos a más, tuvimos un buen cierre de torneo, era el primer objetivo. Con la Selección lastimosamente no se dieron los resultados, hicimos un esfuerzo en San Pedro Sula, pero en México no nos ajustó. Igual, hay que sacar lo bueno y mejorar.

Estoy feliz, muy contento por él, por lo que Chirinos tanto para Olimpia y jugadores, para mí es como un hermano mayor desde que llegué a Olimpia, él me recibió y apoyó, es una persona que siempre me aconseja, lo felicité ayer, se merece lo mejor de este mundo, es una persona trabajadora que viene de abajo, tiene un talento increíble.

La verdad es que la oportunidad la estamos esperando, pero no ha salido, esto es de salir adelante, tratar de aprender cada día y prepararnos, soy un bendecido por todo lo que Dios me ha dado, sí me gustaría tener la oportunidad.

¿Cómo está el tema de su contrato y en qué liga le gustaría jugar?

He tenido torneos en mejores momentos, quizá tuve un momento complicado ahorita, son cosas del fútbol, gracias a Dios hemos ido mejorando, todavía tengo contrato con Olimpia, sigo esperando la oportunidad. Me gustaría jugar donde se me dé la oportunidad.

¿Qué les ha dicho Chirinos por la nominación al Premio Puskas?

Con Chiri estábamos bromeando, siempre con alegría, felicitándolo por ese momento, no solo es de él, también es de nosotros, somo como una familia.

Olimpia no ha logrado un pentacampeonato, ¿cuál es la clave para ganarlo?

Es algo que sería lindo, entrar en la historia de Olimpia, estamos a cinco partidos, vamos a dar lo máximo, estar concentrados, tratar de equivocarnos lo menos posible, vamos a dar lo mejor de nosotros para dar lo mejor.

¿A quién prefiere en semifinales, Marathón o Real España?

Cualquiera, el torneo pasado jugamos contra Motagua, Real España y Marathón, todos fueron partidos parejos, esto no es así, no es de elegir el que uno quiera, sino el que pase.

¿Cómo ven el tema de salir al extranjero?

Es un tema que si pasa se hablaría al final del torneo, Olimpia es un equipo que tiene grandes jugadores, no solo nosotros, también Pinto podría tener oportunidad, Édrick Menjívar, jóvenes como Julián, ojalá se les dé una oportunidad, Olimpia siempre ha tenido grandes jugadores.

¿Qué le falta a Jorge Álvarez futbolísticamente?

Todos estos años que he estado son años que aprendí mucho, aprendí cosas de bien, he ido creciendo como jugador, siento que he avanzado mucho, he aprendido, soy una persona que hubiera querido aprender más antes, hasta en los últimos años he venido haciéndolo.