¡Confirmado! La final de ida entre Marathón y Olimpia conoce la cuarteta arbitral que impartirá justicia en el Olímpico

El experimentado <b>Nelson Salgado</b> fue el elegido para ser el juez principal del encuentro y estará acompañado por<b> Leonidas Hernández </b>y <b>Juan Otero</b> como sus asistentes. El cuarto árbitro será <b>Jefferson Escobar</b>.Cabe destacar que Salgado es uno de los árbitros más destacados del ámbito nacional en la actualidad y hace unos meses dirigió la final de la <b>Copa Centroamericana de Concacaf </b>entre <b>Xelajú </b>y <b>Alajuelense</b>.El juego entre <b>Marathón </b>y <b>Olimpia </b>está pactado para arrancar a partir de las 4:30 de la tarde del domingo 4 de enero. En cuanto al partido de vuelta, se disputará el próximo miércoles 7 en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.