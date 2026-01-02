¡Confirmado! La final de ida entre Marathón y Olimpia conoce la cuarteta arbitral que impartirá justicia en el Olímpico

Todo está listo para el pitazo inicial del partido de ida de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entre Marathón y Olimpia, donde el local busca la décima copa mientras los albos la 40. El partido entre verdolagas y merengues se jugará el próximo domingo 4 de enero y tendrá como sede el mítico estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula. La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) hizo oficial en las últimas horas la cuarteta de árbitros que estará a cargo de impartir justicia en el primer pulso para definir al próximo monarca del balompié hondureño.

El experimentado Nelson Salgado fue el elegido para ser el juez principal del encuentro y estará acompañado por Leonidas Hernández y Juan Otero como sus asistentes. El cuarto árbitro será Jefferson Escobar. Cabe destacar que Salgado es uno de los árbitros más destacados del ámbito nacional en la actualidad y hace unos meses dirigió la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Alajuelense. El juego entre Marathón y Olimpia está pactado para arrancar a partir de las 4:30 de la tarde del domingo 4 de enero. En cuanto al partido de vuelta, se disputará el próximo miércoles 7 en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.