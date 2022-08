Wilmer Crisanto: su encontronazo con Marcelo y lo que pensaba en el partido contra España del 2012

Crisanto fue parte de aquella generación a la que califica como ‘‘la mejor’’, por el grupo de futbolista que habían y recuerda en una jocosa entrevista para las redes sociales de la Liga Betcris cómo fueron aquellos momentos. Además, cuenta su imperdible anécdota con Marcelo, al que tenía quieto por esa banda derecha.

Partido contra España

‘‘En ese momento cuando estábamos en el camerino yo decía: soy mejor que Montoya (lateral que jugaba para el Barcelona). Eso sí, Jordi Alba me va andar de arriba para abajo. Jugamos contra Mata, De Gea, Muniaín, Rodrigo... Yo solo pensaba: a lo que me mandó el profe Suárez, que me destruyan y que me desaparezcan de Londres. ¿Cuántos nos vamos a comer? Durante el partido pensaba: a qué horas cae el gol de esta gente y solo iban 25 minutos’’.

‘‘Pero al mismo tiempo yo me imaginaba muchas cosas. Son anécdotas muy bonitas. Le ganamos a España, parece mentiras. Siento que esa ha sido la mejor Sub-23 que ha salido de esta Selección, lo digo por el grupo, por la clase de futbolistas’’.

Así fue el mágico día de Honduras ante España en Londres 2012

Luego vino el partido contra Brasil

‘‘Después de España ver el grupo de Brasil, ni quiera Dios. Uno por uno los miraba y con el finado Arnold (Peralta) compramos una tablet en Londres, andábamos locos como hondureño con juguete nuevo, y nos pusimos a ver toda la noche cómo parar a Neymar”.

‘‘Él estaba en el Santos y agarraba para adentro, para afuera, te tiraba caños. Era un animal’’, cuenta Crisanto entre risas. ‘‘Yo le dije que si nos agarraba cansados nos iba a pegar un peor baile que a esta gente (la de los videos), mejor durmamos, porque no hay manera de pararlo’’.