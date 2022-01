¿Cuándo se jugará la jornada 3 del Clausura 2022? Habrá 12 días receso por fecha FIFA

Una vez finalizada la segunda jornada del Torneo Clausura 2021-22, la Liga Betcris de Honduras tendrá un total de 12 días de receso para disputar los siguientes cinco encuentros de la tercera fecha.

Los compromisos eliminatorios de la Bicolor para el 27 (vs Canadá), 30 (vs El Salvador) y 02 febrero (vs Estados Unidos) obligó al torneo local a prolongar sus partidos.Con ello la actividad normal con la jornada 3 se disputará entre el 05 y 06 de febrero.

Te puede interesar: Pedro Troglio remembra en su pasaje por el Olimpia en la Liga Nacional de Honduras

Real España abrirá el telón ante Motagua en el Estadio Morazán; y en La Ceiba el Vida recibiendo a Marathón. Estos serían los primeros dos juegos de esta fecha.

Ver: Platense confirma fichaje de Ilce Barahona y aguarda por el “ok” de Kervin Arriaga