David Herrera llora tras debutar con Olimpia y sus familiares lo reciben entre lágrimas, ¿de dónde es y cómo llegó al león?

Tras el pitazo final en el Estadio Nacional Chelato Uclés, los familiares de David derramaron lágrimas de alegría por el estreno nueva joya merengue, quien usó el dorsal número 49.

Su papá lo abrazó, su mamá lloró afuera del recinto capitalino. Herrera tampoco escondió sus ojos vidriosos este domingo 29 de septiembre.

David Herrera también tuvo la oportunidad de dar sus valoraciones sobre su debut en Liga Nacional. El lateral izquierdo de 18 años de edad admira a Maynor Figueroa, ¿cómo recibió la noticia de su debut con Olimpia? ¿Quién le rapó el pelo?

SUS DECLARACIONES

Debut con Olimpia, ¿cómo lo valora?

Nervioso, ahí estaban los compañeros más experimentados, me dieron la confianza, el cuerpo técnico me dijo que tirara para adelante, me dieron la confianza.